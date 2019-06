Det betyder den nye Superliga-aftale

Der er tale om den historisk største tv-aftale, der tirsdag blev underskrevet mellem Divisionsforeningen, Discovery og NENT, der har TV 3-kanalerne på sin sendeflade.

Den tidligere aftale havde en årlig værdi i niveauet 275 mio. kr., mens den nye aftale altså har kastet endnu flere millioner af sig til klubberne. Formentlig på den pæne side af 300 mio. kr. årligt.

Den nye tv-aftale træder i kraft fra sæsonen 2021 og løber tre år. Superligaen fortsætter som hidtil hos NENT og hos Discovery Networks i den periode, men allerede i den kommende sæson bliver der justeret på kampdagene i den nuværende tv-aftale.

Kampene skal koncentreres over færre kampdage i fremtidens Superliga. Foto: Philip Davali.

Lørdag bliver fjernet fra programmet, så der spilles én kamp fredag, fem kampe søndag og én mandag.

Når Superligaen bliver skåret ned fra næste sommer til 12 hold, får det også konsekvenser for spilledagene.

Her bliver fredag sløjfet fra kampkalenderen. Søndag vil med fem kampe være den store Superliga-dag, mens den sidste kamp spilles mandag, som også har godt fat i tv-seerne.

- Superligaen er i fremgang. Der kommer et nyt format med 12 hold næste sommer, og vi oplever en forbedret kvalitet i den bedste danske fodboldrække.

- Derfor synes vi også produktet er mere værd. Vi er stolte over at fortsætte samarbejdet med både Discovery og NENT, som leverer tv-produktioner på et meget højt niveau, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Gik ikke efter mere

Discovery fik et alvorligt slag i ansigtet for et par måneder siden, da de mistede rettighederne til Premier League. Men kampen om Superligaen har ikke været stedet, hvor konkurrenten, Nordic Entertainment Group, skulle udfordres.

- Vi er tilfreds med at beholde andet- og femtevalget. Superligaen har ikke for os været det oplagte sted at slå tilbage i den her konkurrencesituation.

- Der skal være en balance i forhold til de udgifter, vi har på produktet, og de indtægter vi kan skabe, siger Anders Antonsen, nordisk sportsdirektør hos Discovery Networks.

Så gerne flere kampdage

Kim Mikkelsen, der er sportsdirektør hos NENT, glæder sig over samarbejdet fortsætter, og TV3-kanalerne i fremtiden fortsætter med at vise første-, tredje-, fjerde- og sjettevalget til seerne.

Det ærgrer ham dog, at der i den nye tv-aftale fra 2021 kun bliver to kampdage om ugen.

- Når vi fra næste sommer fjerner to kampdage (fredag og lørdag), mister Superligaen omtale. Jeg er stadig af den opfattelse, at det havde været godt for Superligaen af sprede omtalen af ligaen ud over flere dage, siger Kim Mikkelsen, der pointerer, at NENT ikke havde accepteret at betale mere for varen, hvis ikke produktet var pengene værd.

Claus Thomsen slår fast, at det har været et stort ønske hos både klubberne og fans at samle kampene over færre dage i Superligaen i fremtiden.

Sådan spilles der i den kommende sæson - 14 hold i Superligaen Fredag kl. 19.00 NENT Søndag kl. 12.00 NENT har 2/3 af kampene som syvendevalg, mens Discovery sender den sidste 1/3 Søndag kl. 14.00 (to kampe – deles mellem NENT og Discovery) Søndag kl. 16.00 Discovery Søndag kl. 18.00 NENT Mandag kl. 19.00 NENT OBS! Der bliver dog lørdagskampe i den kommende sæson i forbindelse med europæiske kampe og før landskampsugerne. NENT har første-, tredje- fjerde og sjettevalget. Discovery-kanalerne har andet- og femtevalget. I den kommende sæson deles syvendevalget mellem de to kanaler på en sådan måde, at NENT sender 2/3 af kampene, mens Discovery sender den sidste tredjedel.

Sådan spilles der fra sæsonen 2020/2021 - 12 hold i Superligaen Søndag kl. 12.00 Søndag kl. 14.00 (to kampe) Søndag kl. 16.00 Søndag kl. 18.00 Mandag kl. 19.00

