- Det bliver svært for Bendtner

TBILISI (Ekstra Bladet): Transfervinduets sidste dag er en af de fænomener, hvor forventningerne har det med at overgå virkeligheden.

Sådan så det også ud 2. september, hvor de helt store handler transferbomber lod vente på sig.

Altså lige indtil, at FCK kort før lukketid for alvor skød den af med nyheden om, at dansk fodbolds 'enfant terrible' nummer et, Nicklas Bendtner, skulle være løsningen på den akutte angrebskrise, som skaderne til Dame N'Doye og Jonas Wind havde forårsaget.

Den var der heller ikke mange, der havde set komme.

Heller ikke den tidligere FCK-helt Thomas Delaney, der kender Bendtner indgående fra landsholdet.

- Jeg var overrasket. Jeg hørte godt der, klokken ti om aftenen, at der var noget i gære, fortæller Dortmund-dynamoen, der ligesom de fleste andre er spændt på, hvordan den kontroversielle angribers ophold hos mestrene kommer til at udforme sig.

Men han er sikker på, Ståle Solbakken nok skal holde ham til ilden.

- Jeg synes, at det er en fin mulighed for Nick og for FCK. Hvis jeg kender Ståle ret, så har han også fortalt ham, hvad han forventer og har tænkt sig at følge op på det.

- Og hvis det kan lade sig gøre, så er han virkelig en god spiller – også for FC København. Og jeg tror, han har de rigtige folk omkring sig til, at det kan lykkes, siger Delaney, som advarer mod at stille urealistiske forventninger.

- Jeg tror ikke, at han nødvendigvis skal dømmes på de fire måneder. Jeg ved ikke, hvad tankerne bag det hele er, men jeg kan forestille mig, at han ikke er kommet ind for at være nummer et som angriber. Det bliver i hvert fald svært for ham, siger han og peger på andre målsætninger end startopstillinger og topscorerlister.

- Jeg tror, at han skal måles på, om han når at komme i form og gør et godt indtryk internt i klubben.

Set i det lys er Thomas Delaney heller ikke meget for at sige, at FCK tager en chance med angriberen, som røg helt ud i den norske kulde i Rosenborg.

- Det er jo op til Nick at bevise, at der de historier, der har været med ham på det sidste, måske ikke har så meget på sig. Han er jo en fantastisk fodboldspiller og har bevist det mange gange. Han er en af de bedste angribere, vi har haft i mange år, så på den måde synes jeg ikke, det er en chance, vurderer Thomas Delaney Nicklas Bendtners FCK-eventyr, der begynder tirsdag klokken 13, når FCK’s reserver møder Brøndby i en kamp, der spilles for lukkede døre.

