Det bruger han ikke kræfter på

Der er ønskemodstandere - og så er der dem, man har det svært imod.

For AaB hører FC Nordsjælland i sidstnævnte kategori.

Efter søndagens 2-2 kamp har de bolsjefarvede kun vundet én af de seneste 13 kampe mod Farum-klubben, men den kedelige stime er nu ikke noget, AaB-træner Cifuentes bruger mange kræfter på.

Vadede i chancer: Kompleks fortsætter

Var du bevist om, at I har lidt af et kompleks mod FCN?

- Jeg er blevet gjort opmærksom på det af dele af staben, som har været her i længere tid end mig. Rasmus Würtz (AaBs assistenttræner red.) har oplevet de dårlige resultater både som spiller i klubben og som en del af staben, siger Martí Cifuentes til Ekstra Bladet.

Cifuentes lægger dog ikke så meget i statistikken for sit eget vedkommende.

- Det er ikke noget, som optager mig vildt meget. Jeg er en ny træner her i klubben, og vi prøver at implementere nye idéer i holdet. Det var selvfølgelig ikke det resultat, vi havde håbet på, men hver kamp er en ny mulighed for at bygge på, siger AaB-chefen.

Tim Prica udlignede til 1-1 for Cifuentes og AaB. Det var samtidig den unge svenskers første mål for klubben. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

AaB kan glæde sig over ikke at skulle møde FCN igen, inden ligaen knækker over på midten, men nordjyderne skal i gang, hvis de skal indfri målsætningen om top seks.

Cifuentes' mandskab har endnu ikke vundet i 2021, og de tabte vigtigt terræn ved ikke at vinde på Right To Dream Park. For på Fyn hev OB en 2-1 sejr hjem mod Randers, og de er nu á point med SønderjyskE på sjettepladsen.

AaB får en ny mulighed for at hente forårets første sejr allerede onsdag, hvor Horsens venter.

Her har nordjyderne en særdeles god statistik og har vundet de seneste fire opgør mod østjyderne med en samlet målscorer på 14-0

