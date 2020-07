Det dufter af sølv

FC København tilbageerobrede andenpladsen i Aalborg i en kamp, hvor Rasmus Falks vanvidstackling kunne have kostet dyrt

AALBORG (Ekstra Bladet): FC København kan puste ud for en stund. Løverne er tilbage på sølvkurs efter kaptajn Carlos Zeca med en behersket inderside-flugter afgjorde udekampen mod AaB i starten af anden halvleg.

Målet faldt på et tidspunkt, hvor løverne havde sat sig på begivenhederne i Aalborg. Perioden op mod pausen lurede føringsmålet: Mohammed Daramy kom frem til en god afslutning lige før pausen og på det efterfølgende hjørnespark headede Jens Stage lige forbi.

De gode takter fulgte FC København op på efter pausen, og Zecas træffer lukkede også den tydelige nervøsitet ud af FCK'ernes spil, og mod et kraftigt reservepræget AaB-mandskab blev det aldrig for alvor farligt for løverne.

Det kunne imidlertid have ændret sig midt i halvlegen, da den overgearede Rasmus Falk kastede sig brutalt ned i en tofodet tackling mod Oliver Klitten. Teknikerens benbrækkertackling virkede ude af kontrol, men dommer Peter Kjærsgaard havde tilladt meget hårdt spil kampen igennem, og han nøjedes gavmildt med at hive det gule kort op.

Kort efter valgte Ståle Solbakken at give Rasmus Falk fyraften, og dermed forsvandt spørgsmålet om han ville nå at tuske et rødt kort til sig ud af opgøret.

AaB blev ramt af dårligt nyt efter opvarmningen, da norske maratonmand Iver Fossum måtte trække sig med en skade, så 19-årige Malthe Højholt blev kastet ind sammen med Robert Kakeeto til noget af en manddomsprøve centralt overfor Rasmus Falk og Zeca. En uerfaren duo med færre Superliga-kampe gennem karrieren end Falk-Zeca har spillet europæiske kampe denne sæson alene.

Det forventede massive gab i kvalitetsforskel var umulig at få øje på i de første 45 minutter. Nordjyderne startede klart bedst mod de kriseramte løver, som ankom til Aalborg på ryggen af seks kampe uden sejr. Ikke siden slutspillets første møde med AaB havde løverne registreret en sejr.

Det burde have udløst et¨åbningsmål efter et kvarter, da Karlo Bartolec skødesløst klattede bolden væk og Tom van Weert kom i fart mod Kalle Johnsson, men valgte at sigte efter Patrick Olsen centralt, der bare skulle skubbe kuglen i nettet, men Pierre Bengtsson ofrede sig heroisk og forpurrede føringen til hjemmeholdet.

Ståle Solbakken havde valgt den formation med tre mand bagude, som han tidligere har brækket nakken på i det nordjyske, og som kampen formede sig i indledningen lignede det en tvivlsom beslutning.

Især brødrene Lukas og Oliver Klitten havde gode arbejdsbetingelser på venstrekanten og FC København valgte at forsvare dybt og kom sjældent frem. Andreas Bjelland blev snydt stort af Tom van Weert og lignede en meget gammel mand i den sekvens. Da Jonas Wind kom skævt ned efter en luftduel og ramte snuden ned i Rasmus Thelanders knæ, så virkede den blodtud som han måtte behandles for ret symbolsk.

Men FC København rystede den indledningsvise fuldtræffer af sig. Groggy for en stund, men fra midten af første halvleg begyndte løverne at tage styringen over kampen, og AaB's angreb blev stadigt mere tandløse. I sidste ende kunne FCK på den baggrund komfortabelt krybe op på sølvpladsen igen.

