'Det er en ommer': Spillede Brøndby-hit i Parken

Martin Jensen er ikke typen, der stikker Van Halen mellem benene.

Faktisk tog den 28-årige DJ risk taking til helt nye højder, da han - rent metaforisk - jumpede ud i det og satte kendingsmelodien til FCK's ærkefjender på under sin koncert i Telia Parken.

For Van Halens 'Jump' er nemlig en institution hos Brøndby IF og har fungeret som indløbssang hos de blågule siden 1991.

Derfor var der da også flere blandt de 760.000 seere, der blev forbløffede, da sangen kom på under den fem timer lange koncert.

Var det et gustent overlæg eller blot en kunstnerisk tilfældighed?

Valget af sang bliver dog i skrivende stund diskuteret heftigt blandt fans på Twitter.

'Nogen glemte at give ham sedlen med 'Spil Tsunami. Spil ikke Jump', skriver en FCK-tilhænger i kommentarsporet.

'Det fandme en ommer! Capiche!', lyder det fra en anden Twitter-bruger ved navn Steffen Ejstrup.

'Martin Jensen, der lige troller Parken Sport & Entertainment med at fyre 'Jump' af i nationalarenaen, er det bedste nogensinde' skriver @Thomsen.

Koncerten blev fredag streamet live fra Martin Jensens Twitch-kanal.

'Hvis nogen for nogle måneder siden havde fortalt mig, at jeg skulle spille på det største stadion i Danmark, ville jeg ikke have troet på dem,' skrev Martin Jensen på sin Instagram-profil, inden showet gik løs.

Hvorvidt hans valg af 'Jump' havde et specifikt budskab med sig i denne svære corona-tid er svær at gisne om. Dog kan man til hans fordel sige, at han ikke har været ude med nogen form for tilkendegivelser om, at han støtter drengene fra Vestegnen eller Løverne. Han er oprindeligt fra Silkeborg, men bar en FCK-trøje på under koncerten foran de tomme tribuner.

Martin Jensens numre er sammenlagt blevet spillet mere end en milliard gange på Spotify på verdensplan, og hans største hot 'Solo Dance' står alene for mere end 566 millioner af afspilningerne.

