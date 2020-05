- Det er falsk marketing!

Formanden for Danske Fodbold Fans, Christian Kokholm Rothmann, er alt andet end begejstret for dåselyden under fodboldkampe

Dåselyd eller ej under fodboldkampe i fjernsynet?

Debatten har i den seneste tid raset både blandt fans på de sociale medier og i selve medierne.

Senest har NENT Group, der har rettighederne til at vise Superligaen, valgt, at der under kampene i den tyske Bundesliga skulle være dåselyd under kampene for at give en bedre oplevelse for fans.

Samtidig har den anden rettighedshaver, Discovery Networks, indført netop dåselyd til kampe i Superligaen.

Det initiativ hilser formanden for Danske Fodbold Fans, Christian Kokholm Rothmann, dog alt andet end velkommen. Han er mildest talt ikke begejstret for den 'falske' lyd af publikum, da han ikke mener, det skaber et rigtigt billede af virkeligheden.

- Personligt synes jeg, at det ikke er det mest heldige initiativ. Det skaber en falsk præmis for fodboldkampe, og personligt synes jeg, at magien ved at have et publikum på stadion er, at du kan høre, hvad tusindvis af mennesker føler, og hvordan de reagerer på kampen, og du kan altså ikke skabe den samme oplevelse ude i en OB-vogn, hvor man sidder og skruer på nogle knapper, siger Christian Kokholm Rothmann til Ekstra Bladet, inden han tilføjer:

Når Superligaen begynder igen torsdag bliver det naturligvis uden tilskuere som på billedet her. Foto: Birgitte Carol Heiberg/Ritzau Scanpix

- Jeg synes et eller andet sted, at det er noget falsk marketing. Altså, at man et eller andet sted ikke præsenterer virkeligheden, som den er. I stedet præsenterer man et godt produkt alene for at kunne skabe et godt produkt i stedet for at vise virkeligheden. Det er jo ikke noget, som spillerne på banen bliver påvirket af med fans på tribunerne, og den kulisse kan du bare ikke på samme måde skabe i de her tider, siger han.

I god dialog

Formanden fastslår dog, at man hos Danske Fodbold Fans er i god dialog med Divisionsforeningen om, hvordan man kan skabe de bedst optimale rammer, så der snart igen kan være tilskuere på lægterne til Superliga-kampene.

- Det er jo lidt fra klub til klub, hvad der er af initiativer lige nu i den her tid. Der er jo nogle, der er uenige i den her tilgang, og så er der nogle, der er enige i den. Det er ikke sådan, at der er en fast plan over alle 14 klubber, hvor alle bare siger at det er sådan her, vi gør.

- Men i DFF er vi i god dialog med Divisionsforeningen også i forhold til den her protokol, som der laves for at få fans tilbage på stadion og ind på tribunerne. Det er jo lidt svært at finde hoved og hale i den her detailstyring fra regeringens side om, hvad der må åbne, og hvad der ikke må, og det er måske ikke lige alle retningslinjer, der er logiske nok.

En frustration

Til gengæld er frustrationerne ikke til at tage fejl af fra fansenes side, fortæller Christian Kokholm Rothmann.

- Det er selvfølgelig en frustration fra vores side af. Det her med, at man godt må sidde 500 mennesker i en en biografsal for eksempel, men der må ikke stå 500 mennesker på et fodboldstadion, hvor man trods alt sidder ude under åben himmel, hvor smitten trods alt efter sigende er mindre, og der er også mulighed for langt mere afstand blandt de deltagende parter, lyder det fra formanden.

NENT Group har endnu ikke besluttet endegyldigt, hvorvidt de vil lægge dåselyd på samtlige af deres kampe fra Superligaen.