Det er kritisk: - Lorteår

En sejr over Lyngby havde så godt som sikret AaB's overlevelse i Superligaen.

Men sådan skulle det ikke gå.

Efter 98 minutter og et nordjysk 1-2-nederlag skal alt nu afgøres i sidste spillerunde.

- Vi kom med gode intentioner og en klar gameplan, men det kom der ikke noget ud af. Det er utroligt. Jeg er virkelig skuffet, fordi vi kunne have sikret os overlevelse efter et lorteår, sagde forsvarsspiller Lars Kramer.

- Føles det, som om I er tilbage, hvor I kom fra?

- Måske. Men måske det er en god ting. Vi har fået fødderne ned på jorden igen efter pokalfinalen, hvor vi følte os godt tilpas i det her.

- Har I slappet for meget af?

- Nej, nej. Men vores mentalitet skal være bedre.

Makkeren i defensiven, Rasmus Thelander, stemmer i.

- Det er på ingen måder en overraskelse, hvad Lyngby kommer med. De er bedst i duellerne og i deres fight. Det er skuffende, og det er kritisk. Der er tale om helt basale ting.

Annonce:

- Hvorfor leverer I ikke bedre foran 1000 medrejsende fans, hvis der er tale om basale ting?

- Vores styrke som hold ligger mere på jorden, men når Lyngby formår, at få kampen over på deres præmisser, så er det svært.

- Hvis de får kampen over deres præmisser, som du siger, I kender, hvorfor har I så ikke et modsvar?

- Det handler om, hvordan man ser på modsvaret. Du kan sørge for at tippe kampen, få bolden ned på jorden og være god på kuglen, og det formår vi ikke. Derfor måtte vi krige den hjem derfra, og det var Lyngby også bedre til, sagde Thelander.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bech Ritzau Scanpix

Tilbage står cheftræneren mut og tvær.

Oscar Hiljemark har tilført AaB ny energi, men mandag var en dag til glemmebogen.

Annonce:

- Vi skal kigge indad. Det er bestemt ikke godt nok. Det er ikke, sådan vi vil vise os som hold eller som individualister. Vi står sammen, når det går godt, og vi står sammen, når det går dårligt. Det er ikke et blame-game.

- Er du chokeret over, at I ikke er i stand til at matche det, Lyngby bringer?

- Chokeret er måske ikke det rigtige ord. Skuffet er bedre. Vi må videre. I fodbold fortjener man visse ting. I dag fortjener vi intet.

Den unge svensker forholder sig imidlertid i ro frem mod sidste spillerunde, hvor skæbnen bliver afgjort.

- Jeg har været i den her verden længe, så jeg er ikke nervøs for den næste kamp, men vi skal levere bedre for at blive i Superligaen.