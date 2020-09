Regeringen har sat den såkaldte superligaordning i bero i hele landet. Foreløbigt fra lørdag klokken 12 og frem til og med 4. oktober.

Superligaordningen har siden 1. juli gjort det muligt for superligaklubberne - og senere andre sportsgrene - at have mere end 500 mennesker til et idrætsarrangement.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, er ærgerlig over, at samtlige superligaklubber nu må spille for næsten tomme stadioner de næste 15 dage.

- Vi synes selvfølgelig, at det er utroligt ærgerligt, men vi har respekt for, at det er det nødvendige for Danmarks sundhed og sikkerhed.

- Det er kritisk, at det gælder fra i morgen (lørdag, red.), hvor for eksempel FC Midtjylland skal spille. De har formentlig inviteret gæster til fuld kapacitet, siger Claus Thomsen.

Han henviser til, at klubberne med superligaordningen kan lukke omkring 50 procent af stadionkapaciteten ind.

Han understreger, at der til superligakampe er et tilskuer-setup med blandt andet afstand og identifikation af alle på stadion til eventuel smitteopsporing, som gør, at det er fuldt forsvarligt at lukke langt flere end 500 tilskuere ind.

- Vi har ikke haft en fodboldkamp, der kan henføres til at være en smittebegivenhed. Vi har eksekveret - og kan fortsat eksekvere kampe forsvarligt, siger han.

Han mener, det vigtige for klubberne nu er at sørge for at være klar til at lukke flere tilskuere ind, i det øjeblik regeringen igen siger god for mere end 500 mennesker på stadion.

- Vi er klar til at have tilskuere, så snart vi får lov igen. Vi håber, det bliver hurtigst muligt, siger Claus Thomsen.

