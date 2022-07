Det handler om overlevelse

Superligaklubben Viborg FF føler sig velforberedt på de udfordringer, der venter i den kommende superligasæson, som klubben tager hul på søndag eftermiddag med en hjemmekamp mod AaB.

Som oprykker i 2021/22-sæsonen imponerede viborgenserne med en syvendeplads og en efterfølgende sejr over netop AaB i playoffkampen om en europæisk plads.

Trods den imponerende første sæson i Superligaen er de grønblusede klar over, at 'den svære toer' også kan blive et tema i domkirkebyen.

De seneste tre sæsoner er henholdsvis Vejle, Lyngby og Esbjerg rykket ud i deres anden sæson efter en oprykning.

Viborg-sportschef Jesper Fredberg er opmærksom på faren for at ende med samme skæbne.

- Vi er meget bevidste om, at vi ikke får foræret noget. Vores gode sidste sæson er groft karikeret nulstillet nu. Så derfor forventer jeg en svær sæson, men jeg synes også, at vi står godt rustet til den.

- Vi har arbejdet kontinuerligt med vores spillestil i tre år, og vi har en god blanding af rutinerede og sultne unge spillere i truppen, der bliver støttet af en stærk stab, der også ved, hvilken vej vi vil gå.

- Vi er en klub og en trup, der trækker i samme retning, og jeg tror, det vil være nok til at bryde de dårlige vaner, der har været, siger Fredberg.

Man skal tilbage til 00'erne, før Viborg senest er overlevet i Superligaen to sæsoner i træk.

Klubbens officielle målsætning er at etablere sig i Superligaen. Men hvor lang tid tager det?

- Det tager i hvert fald mere end én sæson. Men det er svært at sige præcis. Vi er etableret, når vi er tættere på vores modstandere økonomisk, og når vi har en trup med mere rutine, qua de har spillet flere superligakampe for os. Så vi er ikke etableret endnu, men vi har taget skridt mod at blive det.

- Kontinuitet er afgørende for, om vi når det. Vi skal ikke rykke op og ned for mange gange, og jeg håber, at man inden for en kortere årrække forventer, at Viborg er en fast bestanddel af Superligaen.

- Jeg kan også se bookmakerne mener, at vi er en kandidat til at rykke ned i år, og det lytter vi også til, siger Jesper Fredberg.

Viborg kan stadig tage skridt i den rigtige retning, selv om resultaterne bliver et nøk dårligere, end de var før sommerferien, mener sportschefen.

Foto: René Schütze

- Det kan godt være et skridt på vejen mod at etablere sig i Superligaen, selv om vi ender lavere end syvendepladsen, så længe vi overlever. Vi har en ung trup og stab, der lærer hver eneste dag, så vi står lidt stærkere, når der en dag kommer stormvejr.

- Det er ikke så afgørende, om vi ligger bliver ti, ni, otte eller syv, men vi vil gerne spille i Superligaen, og vi mener, at vi er berettiget til at gøre det. Så lige nu er vores målsætning at overleve, siger han.

Anfører Jeppe Grønning mener, at viborgenserne er stærkere nu, end holdet var for et år siden.

- Modstanderne kender os lidt bedre nu, men jeg mener, at vi har niveauet til at være med. Man kan regne med os, og vi står også bedre end for et år siden.

- Vi er blevet mere kyniske af at have spillet en hel sæson i Superligaen, det så man også i foråret, hvor flere ting gik vores vej. Vi har lært ligaen at kende, og vi ved, at vi skal tage point, når vi spiller godt, og når vi spiller mindre godt, skal vi stadig gøre det svært for modstanderne, siger Jeppe Grønning.

Både sportschef og anfører peger på, at FC København og FC Midtjylland niveaumæssigt er stukket af i toppen. Forskellene på de resterende ti hold er til gengæld små.

- Det er en liga, hvor det er umuligt at forudsige, hvem der ender hvor. Der er mange hold, som vi kan konkurrere med, og det er både positivt og negativt.

- Man kan sige, at vi lige så godt kan spille om medaljer, som vi kan spille om at undgå nedrykning, siger Jeppe Grønning.

Jesper Fredberg er på samme linje, om end han tvivler på metal til Viborg.

- Sandsynligheden er nok større for, at vi bliver nummer ti end nummer tre, men alt kan ske.

- Jeg synes, der er et stort og stærkt midterfelt. Det giver en meget tæt liga, hvor alle hold kan vinde alle kampe. Men det gør også, at man ikke skal have en særlig dårlig sæson, før man pludselig roder rundt et sted, hvor det ikke er så sjovt at være, siger Jesper Fredberg.

Efter søndagens superligapremiere kan Viborg rette fokus mod Conference League-kvalifikationen. På torsdag venter der en udekamp mod Suduva fra Litauen i den anden ud af fire kvalifikationsrunder før gruppespillet.