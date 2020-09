Det har de aldrig prøvet før

Det er uhyre sjældent, at Brøndby fører med seks point ned til FCK – aldrig sket tidligere efter de to første runder af en sæson

Brøndby fik den første sejr i Parken i næsten tre år, da Mikael Uhre sikrede 2-1-gevinsten i overtiden søndag.

Dermed har de blå-gule pointmæssigt fået en perfekt start på sæsonen, mens det ser anderledes skidt ud for sidste sæsons sølvvindere fra FCK, der nu står med to nederlag i lige så mange kampe.

Sølle to gange siden stiftelsen i 1992 er det gået så elendigt for FCK i Superligaen: I 1994 og 2013.

Værst var det dog i ’94, for der åbnede ærkerivalerne med fuld bingo og skabte den maksimale afstand til FCK.

Dengang åbnede de blå-gule bronzevindere fra sæsonen før med sejre hjemme over Ikast fS og ude over AGF, mens FCK tabte hele 2-5 i Aalborg – og efterfølgende 2-3 i Parken til Fremad Amager.

Thomas Thøgersen kom på tavlen for Brøndby mod både Ikast (og Michael Elbæk her) og AGF. Arkivfoto: Bent K. Rasmussen/Ritzau Scanpix

Især sidstnævnte gjorde ondt, fordi det var tredje nederlag i træk til de ambitiøse FCK’ere med cheftræner Keld Kristensen på bænken og bestyrelsesformand Harald Nielsen på tribunen.

- For mig er det et spørgsmål om et lykketræf for at få vendt krisen, men det er svært at bebrejde nogen. I modsætning til indsatsen mod finnerne (FC Jazz, som FCK havde tabt 1-0 til i kvalifikationen til UEFA Cup’en, red.) viste alle vilje i dag og spillede underholdende fodbold, men det kan ærgre mig at se så mange brændte chancer. Det lignede jo total udspilning af Fremad Amager, og der burde have stået 10-1 på måltavlen, sagde Harald Nielsen til Ekstra Bladet.

Christian Clem angriber FCK, da Fremad Amager for anden gang i 1994 besejrer storebror med 3-2. Arkivfoto: Steen Jacobsen/Nordfoto

Dengang var der fortsat kun to point til et vindende hold i Superligaen, hvorfor Brøndby havde fire point ned til FC København. Eller sagt med andre ord: Det er første gang nogensinde, at Brøndby i denne sæson fører med seks point til FCK efter de første to runder.

FC København skulle i øvrigt helt hen til 9. runde, før man fik den første sejr. Det var i øvrigt hjemme i Parken mod – Brøndby.

I øvrigt ejendommeligt i den sæson, at de senere nedrykkere fra Fremad Amager skulle gentage triumfen i slutningen af oktober med en ny 3-2-sejr over FC København. Christian Clem, kan du huske ham?, scorede i øvrigt i begge kampe…

Et mysterium

26 år senere stod Ståle Solbakken søndag med en følelse, der kunne minde meget om Harald Nielsens i 1994:

- Det er på mange måder et mysterium, at vi taber til Brøndby i denne kamp. Hvis man lægger alle følelser til side, så har vi faktisk syv store chancer. Brøndby havde en friløber mod Kalle, én i sidenettet og så målene.

- Det er svært at spille den her kamp og efter den tro, at vi kan tabe 1-2. Det sker jo næsten aldrig. Uafhængig af hvor dårlig jeg er, hvor dårlig spillerne er, og hvor banalt det kan blive, så er det faktisk næsten umuligt at tabe den kamp med det, der skete på banen, sagde nordmanden.

Brøndby sluttede efteråret 1994 på toppen af Superligaen med 27 point – ét mere end AaB, mens FCK med 16 point lå nummer syv.

Dengang siede man de to dårligste – Ikast og Fremad Amager – fra efter de første 18 runder, og så spillede de bedste otte hold forårs-slutspil med 14 kampe.

Efter den sidste kamp kunne AaB lade sig hylde som fortjente danske mestre, mens Brøndby tog sølvet. FCK blev nummer seks.

Det er blot tredje gang siden det seneste mesterskab i 2005, at Brøndby er åbnet med to sejre i træk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Andre bemærkelsesværdige sæsonstarter mellem de to ærkerivaler:

1999: Brøndby vinder de to første kampe, mens FCK blot får et enkelt point

2007: Begge hold får en forfærdelig start og har kun et enkelt point efter de første to runder.

2013: Næsten lige så forfærdeligt, hvor Brøndby får et enkelt point, mens FCK slet ikke har nogle.

2015: FCK åbner med to sejre, mens Brøndby taber begge sine kampe.

Se også: Ståle efter fiaskostart: - Lige nu jeg er verdens dårligste træner

Se også: Den er jo helt gal

Se også: Brøndby-boss stikker til Bo Henriksen

Se også: Trods Wilczek-mål: Brøndby-sejr i sidste øjeblik