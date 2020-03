Det laver Superliga-profilerne derhjemme

De to Superliga-profiler Jesper Hansen og Kasper Kusk skal som mange andre danskere vænne sig til en helt ny hverdag. Ud over træning bliver der også tid til at spille Football Manager og slå græs

Superligaen er suspenderet, og ingen ved, hvornår der igen spilles fodbold i Danmarks bedste række.

Klubberne har derfor sendt deres spillere hjem med individuelle træningsprogrammer.

En helt ny hverdag venter dem, og flere har allerede taget hul på den.

Hos ligaens dukse fra FC Midtjyllland er Jesper Hansens hverdag vendt helt på hovedet. Den stærke keeper skal tilpasse sin træning, så den ikke ligger samtidig med konens arbejde.

- Nu har jeg to børn, som er hjemme. Det bliver sådan, at min kone skal arbejde, så jeg har drengene, og hvis jeg skal noget, så må vi bytte om eftermiddagen, så hun overtager, når hun kommer hjem, siger Jesper Hansen til Ekstra Bladet.

- Jeg skal så planlægge min træning til om eftermiddagen.

Mandag lavede Jesper Hansen bl.a. maveøvelser hjemme på gulvet. Privatfoto.

Målmanden har fået et program med styrkeøvelser med hjem.

- Man kan træne med elastikbånd udenfor, og så kan man benytte sig af alle mulige spændende remedier til at lave nogle kegler, eller noget der minder om kegler.

- Så kan man lave noget accelerationstræning, og også helt almindelig løb, hvor man får lidt i lungerne. Man skal hive sig selv op nu og have selvdisciplinen med. Det er en kæmpe forskel fra holdtræning.

- Jeg har heldigvis en have og en god løberute tæt på.

Blandt andre Frank Onyeka og Awer Mabil skal have oversat de danske myndigheders retningslinjer. Det hjælper den rutinerede målmand til med. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Informerer de udenlandske spillere

Retningslinjerne fra myndighederne kan være svære at sætte sig ind i for flere af midtjydernes udenlandske spillere. Jesper Hansen har taget sig af at få informationerne formidlet videre.

- Det skal kommunikeres godt ud til truppen. Det er nogle af de ting, vi ældre spillere har gjort i denne periode. Især til de udenlandske spillere, som måske ikke lige forstår, hvad der er sat i gang.

Han kommer også til at savne det daglige samvær med holdkammeraterne.

- En weekend hjemme med børnene er en lang weekend. At have 14 dage, hvor man skal finde på noget at lave, hvor man er lidt begrænset og måske kun kan gå en tur, bliver lidt 'tough', men det bliver det også for mange andre.

- Vi må prøve at få det bedste ud af det, og så skal jeg selvfølgelig hanke op i mig selv og få lavet det, der skal laves, så jeg står klar, hvis vi pludselig skal i gang igen.

Målmandens hverdag er blevet noget anderledes. Foto: Getty Images/Allan Hogholm

Valencia i Manager

Ved siden af træningen leger Jesper Hansen med sine børn, mens der også er blevet god tid til studiet online. Målmanden læser ledelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Men der er også timer til at hygge sig alene.

- Jeg sidder faktisk foran computeren lige nu. Der kører lidt Football Manager.

- Er du Midtjylland?

- Nej, jeg er Valencia.

- Bruger du Daniel Wass?

- Ja, det kan du tro.

- På backen eller længere fremme?

- Både på midtbanen og backen. Det er meget sjovt. Jeg prøver at køre det så realistisk som muligt og er ved at færdiggøre min første sæson.

Den danske landsholdsspiller bliver brugt flittigt i Manager af landsholdskollega Jesper Hansen. Foto: Miguel Morenatti/Ritzau Scanpix

- Hvad ligger du i La Liga?

- 4'er. Og så tabte jeg pokalfinalen til Real Madrid, så det har været en ganske fin sæson. Jeg blev slået ud i kvartfinalen i Champions League til Manchester City på et mål i tre minutters overtid, hvor man tænker 'nej, det er simpelthen løgn'.

- Det sidder jeg og hygger mig lidt med nu her, hvor den lille han sover.

Slår græs og passer gravid kæreste

Kasper Kusk savner allerede sine holdkammerater. Foto: Jens Dresling

I Aalborg skal Kasper Kusk også få tiden til at gå på Hornevej uden fælles træning.

- Det er meget mærkeligt. Jeg sidder bare herhjemme, men har også været ude og løbe en tur, så det er anderledes, siger Kasper Kusk til Ekstra Bladet.

- Det er ret kedeligt ikke at mødes med sine holdkammerater, og bare træne selv. Det skal ikke være en hemmelighed.

- Vi har en pulsbrik, så de (staben, red.) kan se, at vi får lavet det, vi skal. Vi skal rapportere ind, hvor meget vi træner.

Hvordan, hverdagen præcis kommer til at forløbe for AaB-profilen, afhænger også af kærestens hverdag.

- Jeg står måske op kl. 8, spiser lidt og løber en tur kl. 10. Jeg vil prøve at få lavet det meste om formiddagen, så der er fri om eftermiddagen.

- Jeg har gået ude de sidste par dage og slået græs. Og så har jeg en gravid kæreste, jeg passer lidt på. Så kan jeg få lidt forskudt barsel.

Ikke langt fra Kusks hjem ligger en kunstgræsbane, som han også kan få lavet nogle øvelser på. De frække finter og hurtige retningsskift skal jo holdes ved lige.

Highfives til fans bliver der ikke noget af den kommende tid. Foto: Claus Søndberg/Nordjyske Medier

Holdkammeraterne spiller Counter-Strike

I den kommende tid kommer AaB's offensive es ligesom mange andre danskere kun til at se ganske få mennesker.

- Jeg bor næsten ved siden af Thelander, så vi ses i ny og næ. Men vi har også fået at vide, at vi ikke må ses med så mange fra holdet. Hvis en skulle være smittet, vil det være en mindre katastrofe.

- Vi skriver og ringer sammen, men det bliver ikke til så meget, som vi gerne ville.

Han er ikke selv den store gamer, men flere andre i AaB-truppen spiller mod hinanden.

- Nogle af de andre spiller Counter-Strike over nettet. Det er Okore, P (Kasper Pedersen, red.) og dem der. Patrick Olsen spiller også lidt.

