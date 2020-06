Det lettede! Cheftræner kan pludselig se Europa

ODENSE (Ekstra Bladet): - Still standing, sagde Jakob Michelsen efter 2-0 sejren over SønderjyskE, der pludselig katapulterede fynboerne et par skridt væk fra det værste nedrykningsmorads og helt i top, hvor man – under normale omstændigheder – kunne begynde at drømme om puljesejr og playoffkampe, der kan sende holdet helt ud i Europa.

Er I reddet og på vej mod Europa nu?

- HAH, brøler Jakob Michelsen og kaster hovedet tilbage.

- Jamen i bund og grund tager vi en kamp ad gangen og evaluerer, og det gjorde vi i tirsdags (efter 0-6 i Silkeborg), og så tager vi de gode ting, og dem var der flere af i dag end i mandags. Og så tager vi de dårlige ting og kigger frem mod kampen mod Lyngby. Sidst, vi førte med seks point og en bedre målscore, tabte vi 0-6 i Silkeborg, så der er ikke noget, der er slut før om fire kampe.

Når du siger still standing, så er det vel også fordi, det sæde har været så helvedes varmt…

- Nej, det er det egentlig ikke, og det er en del af at være fodboldtræner. Når det går godt, tror folk man skal til Barcelona, og når det går skidt, tror folk man skal fyres. Sådan er det. Jeg er glad for at tage på arbejde hver eneste dag, og jeg nyder at arbejde med spillerne og min stab, og når jeg engang om forhåbentlig meget længe skal kigge tilbage, så bliver det på en god tid i OB, siger Jakob Michelsen.

Der var fuld tænding på Jakob Michelsen under kampen mod SønderjyskE. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han og OB med en 20-årig Mads Frøkjær og 18-årige Max Fenger i front, ivorianske Sayoba Mandé plus en skadesliste omtrent så lang som til et folketingsvalg, havde det held, at Jens Jakob Thomasen med en stikning fangede sønderjyderne på vej frem.

Evigt knoklende islandske Aron Elis Thrandarson blev fældet af Stefan Gartenmann, og så kunne Jeppe Tverskov på kampens første chance score til 1-0 fra elleve meter.

Senere fyrede Troels Kløve af, og det afrettede skud baskede efter en halv time ind til 2-0. Sønderjyske havde få muligheder, men var generelt bovlamme og sjældent farlige, og så fik de 300 stribede fans en smule ro at cykle hjem med.

Det islandske kraftværk har også svært ved at forstå, hvordan holdet en mandag kan gå fuldstændig ned med mand og mus – for så at slå til i en nervepirrende direkte duel om livet i rækken.

- Det er meget svært at forklare. I Silkeborg kæmpede vi virkelig med alt og havde en enorm offday, men i dag var alle klar til at kæmpe for blusen og for hinanden. Du kunne i dén grad se energien hos alle, så jeg havde faktisk en god fornemmelse allerede fra første minut.

SønderjyskE har nu seks point op til OB og tre til Lyngby, og det er der, folkene fra grænselandet skal hænge hatten nu.

- Mojn, siger Glen Riddersholm.

- Vi fik en god start, og det kunne vel næsten ikke være mere uheldigt for os, at de får et straffe ud af en tilfældig situation og derefter øger til 2-0 på et afrettet skud. Så blev det op ad bakke, og det løste vi ikke taktisk i dag. Når vi kigger indad, så får vi ikke leveret et tryk i anden halvleg, som retfærdiggør, at vi skal have point med hjem. Vi spiller for meget bagud.

- Men nu har vi spillet to kampe og hentet to point på dem, der ligger foran os, så udgangspunktet her ikke ændret sig. Vi skal ud at jagte, som det også var tilfældet for to kampe siden.

