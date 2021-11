Det ligner guldstøv, Brøndby

Formstærke Brøndby stormer ind i guldkampen efter den overbevisende sejr på MCH Arena, mens Jess Thorup virker blottet og svækket efter endnu et fejlslagent forsøg på at forsvare en snæver føring hjem, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator Klaus Egelund

GULDRÆSET ER helt åbent igen, og det er nu uundgåeligt at skrive Brøndby med på rollelisten, når guldet skal uddeles til foråret.

I Herning havde mestrene stillet Uhret frem og timede det meste til perfektion. Følelsen af dejavu var til at fornemme, da Brøndby blev trykket tilbage i egen hule i det første kvarter.

Og præcis som i Brøndby fik mestrene justeret og kalibreret, inden de mesterhakkede FC Midtjylland i et comeback, der havde guldklasse.

SIMON HEDLUND HAR rystet champagne-rusen af sig efter guldfesten, og han nærmer sig nu storformen fra slutspillet. Oplægget til Mikael Uhres sejrsmål var hele den jyske hedetur værd.

Yes... endnu en sejr er hjemme. Foto: Claus Bonnerup

Brøndbys pointhøst de seneste ti runder har mesterskabsklasse. FC København var ti point foran efter seks runder.

Nu er afstanden tre.

20-årige Henrik Heggheim er først lige begyndt at stråle i defensiven. Den bagakse med Maxsø, Rosted og Heggheim gør nærmest Mads Hermansen arbejdsløs. Og forsvar vinder som bekendt mesterskaber.

Holder Brøndby på Uhre og Maxsø denne vinter, så er et nyt mesterskab en mulighed.

FC KØBENHAVN KAN takke sig selv for, at de for anden runde i træk ikke profiterede af FC Midtjyllands pointtab i toppen.

Det har været et efterår, hvor Zecas og Rasmus Falks skader har fyldt meget – og forklaret mere.

Rasmus Falk er tilbage efter skade. Foto: Lars Poulsen

Med Falks comeback søndag er listen over faldne i Parken nede på et niveau, der skal kunne håndteres i en klub, hvor lønningerne til reserverne ofte er højere end modstandernes stjerner.

Alligevel forsømte FCK at udbygge 1-0-føringen mod AGF, og den passivitet, som prægede slutfasen mod aarhusianerne, var tankevækkende.

LEDERSKAB ER SAVNET på FCK-mandskabet, og den sandhed blev atter hamret fast, som sejren gled løverne af hænde mod AGF.

FCK smed sejren til sidst. Foto: Lars Poulsen

Aarhusianerne skaber ikke mange chancer denne sæson. Alligevel endte FCK med Marios Oikonomou indskiftet som ekstra gardering bagude - kald det bare modsætningen til #KeepAttacking-whiteboardet fra Brøndbys guldkapløb.

Tidligere på sæsonen i Aarhus punkterede FCK nådesløst det comeback-forsøg, som AGF gjorde.

AGF var til at plukke. Alt, det havde krævet, var, at FC København havde gjort FCK-ting mod dem. I stedet gik der Viborg i slutfasen, og FCK endte som sin egen største fjende - helt håndgribeligt.

Der findes flere FCK-sæsoner, hvor de få sene scoringer fra modstanderne i Parken har været ren kosmetik. Nu har det kostet point to af de seneste tre Superliga-opgør.

Den tendens er kritisk for Jess Thorup. En cheftræner i FCK, der vil forsvare en snæver sejr hjem i Parken, må ikke fejle i den disciplin - og slet ikke gentagne gange.

I ÅDALEN i Odense er Lars Høgh – uden at sige et ord - ved at lære OB’s klubejer Niels Thorborg, hvad alle hans L’Easy-milliarder ikke kan købe.

817 kampe i striwet investeret i holdets tjeneste giver for evigt adgang til, at klubben giver igen, når der er brug for det.

Lars Høgh er elsket af OB-tilhængerne. Foto: Tim Kildeborg Jensen

KALD DET KÆRLIGHED. Og den kærlighed køber en milliard ikke. Heller ikke to milliarder. 817 kampaktier tæller mere end 98,86 procent af aktierne, Thorborg.

Niels Thorborgs greb om OB er så hårdt, at fynboerne blev nødt til at gå flere omgange om sig selv, før de kunne få øje på det rigtige at gøre.

Og da L’Easy-milliardæren indså, at det rigtige var at give Lars Høgh en behørig hyldest før Viborg-kampen, så kunne han strække sig til at kommunikere sin undskyldning i en sms til den lokale avis.

OB KALDES en traditionsklub, men sandheden i det begreb måles ved, at det ikke er nødvendigt at kigge mod kompasset for at finde den rette kurs.

Lars Høgh er uhelbredeligt syg med kræft, og det har ramt OB-støtterne hårdt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det må vække eftertanke i OB-lejren, at Viborg-tilhængernes banner med ordene 'Loyal som få - beundret af alle' ramte Lars Høghs betydning lige i solar plexus.

En traditionsklub med en rig ejer, der ikke instinktivt ved, hvad traditionerne kræver, er bare en rig mands legetøj.