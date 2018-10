Det så du ikke på tv: Brøndby-fans i kæmpe Larsen-hyldest

SE HELE KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN



Med fællessang og klapsalver sendte Brøndby-fans en sidste hilsen til Kim Larsen, der søndag gik bort i en alder af 72.

Da første halvleg af Superliga-opgøret mod Horsens blev fløjtet af, brugte fansene pausen til at mindes Kim Larsens store repertoire.

Også Brøndbys officielle kanaler fangede det rørende øjeblik, hvor fans til sidst hev telefonerne frem og lyste stadion op til ære for den afdøde sanger til tonerne af Larsens hit 'Flyvere i natten'.





På en tung dag på og uden for banen blev det til et smukt farvel til en af de største. Tak for sangene, Kim pic.twitter.com/RVSBA7tbyK — Brøndby IF (@BrondbyIF) September 30, 2018

Hyldesten blev også noteret af DR Sportens Andreas Kraul.

Dagens oplevelse:

Pause på Brøndby Stadion. Susan Himmelblå og Midt om Natten over højtalerne.

Et helt stadion står op og klapper i takt.

Kim Larsen sendt af sted med kærlighed.#bifach #kuldegysninger #sldk pic.twitter.com/MgWUEKK7kE — Andreas Kraul (@KraulDR) September 30, 2018

Desværre for Brøndby-fansene kunne Brøndby-spillerne ikke give dem lidt at smile af på en trist søndag. For det endte med et nederlag på 1-2 til Horsens, efter Brøndby ellers kom foran på mål af polske Kamil Wilczek.

Siden udlignede Horsens, mens Brøndbys keeper Benjamin Bellot fik rødt kort. Med en mand i overtal nappede Horsens sejren til slut.

Se også: Dommer indrømmer: Brøndby skulle have haft straffespark

Se også: Efter tre nederlag i træk: Nu slås Zorniger for sit job

Se også: Her ser Brøndbys målmand rødt med vanvidstackling