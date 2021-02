Det så du ikke på TV: Werges rørende farvel

PARKEN (Ekstra Bladet): Lyden af fodbold har sagt sine sidste ord.

Eller de, han rørt kunne få fremstammet.

- Tak for kampen, gamle dreng, lød det fra Per Frimann, og for en sjældent gangs skyld kom der ikke nogen rap replik retur fra kommentatorikonet Carsten Werge, der i stedet berørt forsøgte at sende ordet videre til studiet på Jenagade.

Med en hjemmelavet flødebolle i hånden takkede duoen af, inden de sammen forlod Parken i Werges bil.

Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3

Carsten Werge kommenterede mandag aften sin sidste fodboldkamp, da FC København tog imod SønderjyskE i Parken.

Enden på en æra, og ganske særlig ende af slagsen.

Flødeboller, champagne, et sæde med indbygget varme, en SønderjyskE-trøje med spillersignaturer, indrammede billeder og to flasker rødvin fra landstræneren, der inden Sandi Putros fløjtede til start, lagde vej forbi kommentatorpladserne.

Frimann og Werge i deres sidste kamp sammen på TV3. Foto: Emil Agerskov

Det væltede ind med gaver til Carsten Werge, og med al respekt for de 22 mand på banen, så lod det til, at alle omkring banen var enige om, at aftenens hovedperson var den 62-årige kommentator.

Efter Werge-bombe: 'Ikke på bar bund'

Flere kampe end fodboldspillerne

- 'Er det i aften, man skal lytte med, hvis man skal nå at høre dig kommentere en kamp?', læser Werge højt fra telefonen. Beskeden er fra en af hans fire døtre.

Usandsynligt, så godt som umuligt, er det dog, at hun aldrig har hørt faderens røst i fjernsynet, for omkring 2000 kampe skyder Carsten Werge selv på, at han har kommenteret hos NENT, hans arbejdsgiver siden 1998.

- Og inden da var der alle kampene i radioen for DR, uddyber kommentatoren, der fra 1. april kan kalde sig fodboldredaktør på TV 2 Sport.

- Det er jo fantastisk, at man har fået så mange kampe. Det er der ikke mange fodboldspillere, der får, griner Werge.

- Det er jo også med til at gøre den her dag endnu federe i virkeligheden. At jeg fik lov til at være med så længe, lød det fra Werge, da han i eftermiddags trillede bilen ind på parkeringspladsen bag Parken.

Vemodig Werge: Ikke den nemmeste dag

Markant makkerpar i afsked

Farvellet til Carsten Werge betyder også et farvel til den ikoniske kommentatorduo bestående af ham og Per Frimann.

Og turen fra TV-studiet til kommentatorpladserne var ekstra lang for Frimann i dag, fortæller han, da han indtager pladsen ved siden af Werge.

SønderjyskE havde også gave til Werge. Foto: Emil Agerskov

En plads, han har siddet på i 25 år.

- Det er sgu lidt vemodigt. Jeg har ikke glædet mig helt til den her kamp på samme måde, som jeg plejer, fortæller Frimann.

- Nu giver vi den gas sammen for sidste gang, slår Werge fast, og så var deres sidste kommentering i gang.

Men selv om de joker med både 'sølvbryllup' og 'skilsmisse', så er man ikke i tvivl om, at det gamle ægtepar, der sammen har holdt foredrag og udgivet bøger, også fremadrettet vil være på speed-dial på hinandens telefoner.

- Lige meget hvad, vi har lavet, så har vi altid skændtes, så det bragede. Men der vil altid komme noget godt ud af det, fortæller Werge.

- Hvordan tror du, at dit exit bliver for Frimann?

- Mon ikke den gamle tosse trænger til en pause fra mig, griner Carsten Werge.

FCK vinder stort straffe-drama