Det vælter ind med hadbeskeder til Superliga-spillere

Ubehagelige beskeder til fodboldspillere er et udbredt problem i Danmark, og særligt mændene får uønskede kommentarer i indbakken.

Det viser en ny undersøgelse, som Spillerforeningen står bag. Den er offentliggjort på fagforeningens hjemmeside onsdag morgen.

Værst står det til blandt spillerne i Superligaen. Her siger 65 procent af svarpersonerne, at de har modtaget hadbeskeder, mens henholdsvis 36 og 12 procent i divisionerne under har prøvet det.

I kvindernes bedste liga gælder det 1 ud af 20 - fem procent - af spillerne.

- Hvis du spiller i Superligaen, er risikoen for at modtage hadbeskeder stor. Og den er markant større, end det er tilfældet i nogen anden række i Danmark. For os indikerer det, at der er en sammenhæng mellem eksponering og risikoen for at modtage hadbeskeder, skriver Spillerforeningen.

Undersøgelsen bygger på svar fra 256 spillere. Samlet set svarer 44 procent, at de har modtaget hadbeskeder som professionelle fodboldspillere, og det er særligt på Instagram, at den er gal.

Undersøgelsen viser også, at mange spillere overvejer risikoen for ubehagelige henvendelser, før de lægger noget op på sociale medier. I Superligaen er det næsten hver tredje.

- Det er et problem. Og hvis vi skal svinge os lidt op, vidner det om selvcensur. At I afstår fra at dele, fordi risikoen for at modtage hadbeskeder er for stor. Det er selvfølgelig først og fremmest begrænsende for dig som spiller. Men det er også begrænsende for vores sport, skriver Spillerforeningen henvendt til fodboldspillerne.

Udviklingen er uacceptabel, mener direktør Michael Sahl Hansen.

- Det skal ikke være en del af jobbet af modtage hadbeskeder. Det må vi aldrig acceptere. Og det vil vi ikke acceptere. Kampen mod hadbeskeder er ikke vundet med vores kampagne, men det er et træk mod de beskeder – og personer bag – som man ikke skal modtage, fordi man dyrker sin passion, passer sit job, siger han.

Sammen med Dansk Journalistforbund, Dansk Artist Forbund, Håndbold Spiller Foreningen, Dansk Musiker Forbund og Dansk Skuespillerforbund har Spillerforeningen nu sat gang i en kampagne mod hadbeskeder.