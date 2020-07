Direkte fra operation til jubelfest

Casper Højer Nielsens fravær fra Europa League-playoff mod OB var mere dramatisk, end det umiddelbart blev meldt ud.

Sygdom lød den første begrundelse fra AGF-lejren. Det blev så udeladt, at sygdommen sendte Højer på operationsbordet.

En undersøgelse ved AGF's læge afdækkede nemlig, at den formstærke AGF'er havde fået blindtarmsbetændelse og måtte under kniven.

- Derfor blev han opereret sent onsdag og blev udskrevet samme dag. I vore dage er det et relativt enkelt indgreb og jeg forventer, at han er klar til træne med igen, når truppen samles igen efter sommerferien, siger AGF's læge Jacob Astrup til klubbens hjemmeside.

Casper Højer Nielsen gik således glip af sæsonens sidste kamp, men festen efterfølgende skulle han ikke undvære. Så han troppede op til spillerfesten stadig med et hospitalsmærke om håndledet og med et stort smil.

Ingen blindtarm skulle forhindre ham at fejre en god sæson med holdkammeraterne, staben og resten af klubben.

