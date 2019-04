Direktør om homo-hån: - Det vender sig i mig

FC København-angriber Viktor Fischer kom fra Odense og OB med tre point, og dermed kom han og holdet tættere på et dansk mesterskab.

Den 24-årige landsholdsbobler var meget igennem i løbet af de 90 minutter af opgøret på Fyn, hvor der var homofobiske tilråb mod Viktor Fischer fra flere på stadion.

Angriberen svarede efter kampen igen ved først at gå ned og klappe til tilskuerne på OB-tribunen, og efterfølgende i et interview forklarede Viktor Fischer, at det homofobi skal ses på linje med racisme.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, er enig og efterlyser en handlingsplan. Det gør han i en række tweets på det sociale medie Twitter.

- Det vender sig i mig, når jeg hører homofobiske tilråb. Vi kan ikke leve med, at vi ikke har et passende svar fra fodboldens side, når en hel tribune udtrykker sig homofobisk.

- Vi skal alle i dansk fodbold stå sammen om at bekæmpe homofobi. DBU har en nul-tolerance politik på dette område. Hvordan skal vi udfolde den politik?

- Har dommeren ikke et krudt-umuligt job her? Han skal holde styr på 22 spillere og to trænerbænke, men hans opgave var også at høre de homofobiske tilråb, reagere på dem via højttalerbesked til tilskuerne og i yderste konsekvens stoppe kampen.

- Hvordan er det så lige, at vi griber det an disciplinært, når en spiller bliver angrebet med homofobiske tilråb? Er det her en sag, som DBUs disciplinærudvalg skal tage op af egen drift?, skriver Mads Øland blandt andet.

Herunder kan du se alle Mads Ølands tweets, og i afspilleren øverst kan se og høre interviewet med Viktor Fischer efter opgøret mod OB.

Godt, at Viktor Fischer angreb homofobiske tilråb head-on i går. Og at mange andre støttede op. Særlig tak til @mzanka, @SimonJ90 og @mattiijoe25 for at være hurtig på Twitter-tastaturet #sldk #fodboldforalle #obfck — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

Det vender sig i mig, når jeg hører homofobiske tilråb. Vi kan ikke leve med, at vi ikke har et passende svar fra fodboldens side, når en hel tribune udtrykker sig homofobisk. — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

Vi skal alle i dansk fodbold stå sammen om at bekæmpe homofobi. @DBUfodbold har en nul-tolerance politik på dette område. Hvordan skal vi udfolde den politik? — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

Har dommeren ikke et krudt-umuligt job her? Han skal holde styr på 22 spillere og to trænerbænke, men hans opgave var også at høre de homofobiske tilråb, reagere på dem via højttalerbesked til tilskuerne og i yderste konsekvens stoppe kampen. — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

Hvordan er det så lige, at vi griber det an disciplinært, når en spiller bliver angrebet med homofobiske tilråb? Er det her en sag, som DBUs disciplinærudvalg skal tage op af egen drift? — Mads Øland (@MadsOland) April 8, 2019

OB-fans tager afstand fra homo-hån

Se også: Kæmpe hæder til gammel Brøndby-helt

Se også: Efter homo-råb: Det er sgu godt gået, Fischer