Direktør reagerer på skandaløse scener: - Dybt beklageligt

En regulær skandale fandt sted under playoffkampen mellem Viborg og FC Midtjylland, da et kanonslag landede tæt på Jonas Lössl og sendte keeperen i græsset. Senere kom endnu et kanonslag, der fik dommeren til af afbryde kampen. Se situationen lige her.

Skandaløse scener.

Det var, hvad der udspillede sig i Viborg fredag aften, da FC Midtjylland sikrede sig europæisk fodbold efter sommerferien ved at slå Viborg FF med 1-0.

Undervejs i kampen blev der kastet hele to kanonslag på banen fra tribunen, hvor hjemmeholdets tilhængere stod.

Da nummer to ramte grønsværen valgte dommeren og afbryde kampen. Og hele situationen ærgrer Morten Jensen - direktør i Viborg FF - meget. Det gjorde han klart over for pressen efter opgøret.

- Slutningen var rigtig skidt. Men jeg synes også, det var en fed kulisse og en god branding af kampen om Europa og af lokalopgøret mellem Viborg og FC Midtjylland. Så er det desværre – som vi har set andre steder i Danmark – de få, der ødelægger det for de mange. Og det er det, der er sket, sagde fodboldbossen og fortsatte:

- Hvis man skal tage ordet glædeligt i sin mund, så er personen, som kastede begge kanonslag, blevet taget, og politiet er kørt med ham. Så vi har identificeret ham 100 procent. Det kan vi tage den dybeste afstand fra. Og det er ærgerligt, når vi er lykkes med en fed fankulisse, som har bakket os op ude og hjemme, at helhedsbilledet bliver ødelagt. Det er bare dybt beklageligt.

Nogle var ikke helt enige om tingene på tribunen. Foto: Ernst van Norde

Mens dramaet på banen var afbrudt, opstod der slåskamp på tribunen med Viborgs fans.

Den interne tumult mellem nogle tilhængere betød, at Morten Jensen måtte tage aktion.

- Politiet må tage konsekvenserne herfra. Jeg går ned til tribunen for at prøve signalmæssigt at gøre nogle ting. En holdleder med relationer til folk på tribunen hjalp også, så vi hjalp lidt hinanden, og det er det, som klubben også kan. Vi må prøve og passe på logoet og sige, at det vil vi ikke være med til. Efter lidt tumult lykkedes det til sidst at få ryddet op i det.

- Jeg ved ikke, om jeg synes slåskampen på tribunen er lang. Da jeg kommer derned, er der ikke slåskamp. Folk prøver at tale hinanden lidt til ro, og så kommer der lidt tumult med nogle stykker involveret. Jeg ville gerne vedkende det, men jeg oplever det ikke som lang tid.

FC Midtjyllands målmand var tæt på at blive ramt af et kanonslag. Foto: Ernst van Norde

Direktøren fra Viborg tilføjede videre, at han endnu ikke har talt med sikkerhedspersonalet omkring, hvordan Viborg vil straffe hændelsen.

Han understreger dog, at klubben vil se på de skandaløse scener med stor alvorlighed og grundigt få klarlagt, hvad der er op og ned.

Og så sagde Morten Jensen afsluttende, at han er bekendt med identiteten på tilhængeren, som smed kanonslagene på banen.

- Jeg ved godt, hvem det er. Jeg har set ham før, men jeg vil ikke kalde ham en central del af vores fangruppering.