Divisionsforening: Sådan redder vi sæsonen

Superligaen holder lige nu pause i to uger, men frygten for coronavirus kan formentligt ende med at udskyde ligaen yderligere.

Og skulle Danmarks bedste række ende med først at kunne komme i gang igen til maj, så har Divisionsforeningen en plan klar, lyder det nu.

- Hvis vi nu bliver nødsaget til at udsætte kampene helt indtil maj, så er det stadig muligt at få afsluttet den igangværende turnering i år. Vi har en værktøjskasse, som vi kan tage i brug, og her er et af redskaberne, at vi kan spille med et meget komprimeret kampprogram, siger direktør Claus Thomsen til DR.

I interviewet fortæller Thomsen desuden, at det koster i omegnen af 20 millioner kroner at aflyse en runde i Superligaen, og at Divisionsforeningen overvejer at lade 1. og 2. Division fortsætte igennem EM-slutrunden - såfremt den bliver afholdt.

Fredag fortalte Divisionsforeningen, at man vil gøre alt, hvad man kan for at afslutte turneringen, sådan at det ikke er den nuværende stilling, der bliver afgørende.

Vil gennemføre Superligaen

