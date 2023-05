Divisionsforeningen: Dumt og uacceptabelt

Når søndagens derby sparkes i gang, vil der for første gang siden 7. august sidste år være fans af begge hold til stede.

Allerede lørdag aften var der uroligheder mellem de to klubbers fangrupperinger, da flere tilhængere kendt fra hooligan-miljøet endte i et sammenstød på Glostrup Station.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, er opmærksom på episoden, som han fordømmer.

- Jeg tænker, at det er dumt og uacceptabelt. Men jeg tænker også, at det er en hændelse, der ikke har med kampafviklingen at gøre, siger han til Ekstra Bladet.

Claus Thomsen vil ikke udtale sig om, om episoden på Glostrup Station får konsekvenser for udebanefans.

Udebanefans har ikke været tilladt til derbys i månedsvis, på grund af uroligheder mellem fangrupperingerne ved tidligere opgør.

Claus Thomsen ønsker ikke at svare på, om episoden kan få konsekvenser for, om der kan komme udebanefans med til kommende derbys.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det kan man ikke vurdere.

- Vi vurderer altid sikkerhedssituationen til alle fodboldkampe. Og det gør vi fortsat, siger han.

En video, der florerer på sociale medier, viser, hvordan de to fangrupperinger med slag og spark røg i kødet på hinanden.

Det gik blandt andet ud over en tydeligt skrækslagen, ældre kvinde, der bliver væltet omkuld og efterfølgende må kravle væk fra tumulten.

Både FC København og Brøndby har taget afstand fra scenerne.

- Vi har set de samme klip og hørt, hvad politiet siger om et tilsyneladende koordineret sammenstød mellem de to grupper. Det er komplet idiotisk og utilstedeligt - ikke mindst når tilfældige forbipasserende kommer i klemme i det, skriver FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, i en SMS til Ekstra Bladet.

Brøndbys pressechef, Christian Schultz, har samme holdning.

- Officielle fangrupper fra begge klubber har sammen været ude de seneste dage og opfordre alle til et fredeligt derby. At en sådan episode alligevel opstår som den i går på Glostrup Station, viser desværre, at der er individer som vælger at sætte deres egen agenda højere end fællesskabets ønsker.

- Det er utilstedeligt, og vi håber og tror at politiet hurtigt kan få identificeret og pågrebet gerningsmændene, skriver han i en sms til Ekstra Bladet.