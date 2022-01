Dømt for sex med 14-årig

Vejle Boldklub har i øjeblikket svensk-chileren Miiko Albornoz til prøvetræning, og han har et flot cv med sig fra grønsværen, som blandt andet tæller et Copa America-mesterskab med Chile samt to svenske mesterskaber med Malmö FF.

Hans private cv har imidlertid en alvorlig plet.

I 2013, da venstrebacken tørnede ud for Malmö FF, blev Miiko Albornoz dømt for at have sex med et 14-årigt barn. Han var selv 22 år på det tidspunkt.

Under retssagen blev det fastslået, at der var tale om et gensidigt ønske om sex, men da pigen kun var 14, blev Miiko Albornoz alligevel dømt for at have udnyttet et barn. Det kostede ham en betinget dom samt noget samfundstjeneste.

Malmö FF valgte at give venstrebacken en såkaldt timeout i en periode, men han vendte tilbage på grønsværen, og efterfølgende har han også repræsenteret Hannover 96 og Colo Colo.

Nu skal han prøve at tilspille sig en kontrakt i Vejle Boldklub, hvor man er bekendt med den snart ti år gamle sag.

Vejle Boldklub har sendt en skriftlig kommentar til Tipsbladet fra sportschef Marius Nicolae.

- Spilleren er i første omgang blot på prøvetræning under vores træningslejr i Tyrkiet. Det er en sag, der er håndteret af spillerens tidligere klubber, Malmö FF og Hannover 96, og i Vejle Boldklub har jeg personligt talt med spilleren om den ti år gamle sag, inden han kom til lejren. En sag, som han tager ansvar for og har erkendt.

- Sagen har haft både juridisk og fodboldmæssig konsekvens for spilleren. Efter dommen tog Malmö affære, og efter en timeout fra klubben spillede Mario Albornoz to år i klubben og har siden spillet 14 landskampe for Chile og seks år i 1. og 2. Bundesliga, lyder det fra Vejles sportschef.

Miiko Albornoz er i dag 31 år.