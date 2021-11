Dommer erkender: Det var forkert

OB-spilleren Issam Jebali har fået annulleret det andet gule kort og dermed udvisningen i fredagens opgør mod Viborg FF, som OB tabte 2-3.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Dommer Jakob Sundberg præsenterede Jebali for gult kort nummer to, da han vurderede, at tuneseren forsøgte at filme sig til et frispark.

- Efter at have set tv-billederne skønner Jakob Sundberg også, at det gule kort og dermed udvisningen ikke er korrekt. Billederne viser, at spillerens fald ikke skyldes et forsøg på film, men derimod at han glider i græsset.

- Jakob Sundberg mener i stedet, at den korrekte kendelse i situationen havde været et frispark til OB for et satset benspænd af Viborg-spilleren, lyder det i DBU.

Issam Jebali kunne ikke tro sine egne øjne, da han fik gult kort nummer to efter at være gledet på OB's græstæppe. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Den vurdering er Fodboldens Disciplinærinstans enig i, og Jebali har fået nedsat antallet af strafpoint.

Det betyder, at han kan deltage i den kommende Superliga-kamp mod FC Nordsjælland.

Inden sin udvisning havde Issam Jebali nettet to gange for fynboerne i opgøret mod Viborg. I alt står han noteret for tre mål i sæsonen.