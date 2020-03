Dommer græmmer sig: - Gigantisk brøler

Dommer Mikkel Redder lægger sig fladt ned efter at have set tv-billeder af AaB's 1-0-scoring i søndagens superligakamp mod Lyngby.

Billederne viste, at målskytten, Tom van Weert, var i klar offsideposition, men det fangede hverken dommeren eller hans assistent på linjen.

- Når vi ser tv-billederne, står det klart, at vi har lavet en gigantisk brøler. Det er ikke sjovt at se på. Vi vinder som et dommerteam, og i dag (søndag red.) har vi tabt som et dommerteam, siger Mikkel Redder til Eurosport.

Tom van Weerts scoring talte, selv om han stod i offside. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tom van Weerts mål satte AaB i gang i en kamp, som nordjyderne endte med at vinde med 3-0.

- Jeg kan kun beklage. Jeg er utrolig ked af det, der skete ved 1-0-målet. Der skulle helt klart have været dømt offside. Det kan alle og enhver se.

- Det er ærgerligt, og jeg er ked af det på dommerteamets vegne. Vi har lyst til at grave os selv ned, siger Mikkel Redder.

Lyngby var kommet til Aalborg med et lidt amputeret hold, blandt andet fordi tre spillere er sat i coronakarantæne.

Holdets træner, Christian Nielsen, mener, at scoringen fik afgørende indflydelse på kampen.

- Når vi i forvejen er lidt sårbare, kan man få en mavepuster, der er svær at rejse sig efter. Det skete for os, da de efterfølgende scorede til 2-0 og 3-0, og derfra var kampen afgjort, siger Christian Nielsen.

AaB's øvrige scoringer blev sat ind af Kasper Kusk og Lucas Andersen.

Se offside-målet og de andre højdepunkter her:



