Dommer indrømmer: Skete ved en fejl

Jakob Kehlet havde nok at se til i kampen mellem Brøndby og FC Midtjylland, og nu indrømmer dommeren, at han viste Daniel Høegh det røde kort ved en fejl

Det var en fejl.

Jakob Kehlet, der styrede Superliga-braget mellem Brøndby og FC Midtjylland mandag aften, viste midtjydernes Daniel Høegh et rødt kort efter cirka 23 minutters spil, men det blev lynhurtigt lavet om til et kort med en gul farve til stor forvirring for spillere og tilskuere.

Nu forklarer den 41-årige dommer sig.

- Det var simpelthen en tanketorsk. Jeg vidste godt, at det skulle være gult, men jeg kom ved en fejl til at tage det røde op. Der gik lige et sekund, inden jeg opdagede det, og så skulle det selvfølgelig ændres, fortæller Jakob Kehlet til bold.dk.

De blågule fans var godt rasende. Få minutter forinden var Brøndby-kaptajnen, Andreas Maxsø, nemlig blevet udvist, fordi han kom for sent ind i en duel med Gustav Isaksen.

Kehlets brøler eller ej. Ifølge reglementet var hans kendelser efter bogen, fordi anføreren først frarøvede midtjyderne en oplagt scoringsmulighed udenfor feltet, mens den efterfølgende situation med Daniel Høegh var noget anderledes, da forseelsen på Brøndbys Simon Hedlund skete i feltet.

Og hvorfor så det?

Ved berøvelse af oplagte scoringsmuligheder inde i feltet dikterer de gældende regler, at det skal udløse et straffespark og et gult kort, fordi man på den måde undgår en såkaldt 'dobbeltstraf' i form af et straffespark OG en udvisning. Medmindre forsvarsspilleren bevidst går efter manden eller eksempelvis river i trøjen, hvilket ikke var tilfældet. I så fald skulle kortet have været rødt.

Sker det derimod udenfor feltet - som i Maxsø-situationen - er der ikke den samme 'rabat'. Her udløser det et frispark OG et rødt kort.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se højdepunkterne fra kampen, herunder Maxsøs røde kort, her.

Jakob Kehlet fortæller videre, at han også blev informeret i sin øresnegl af opgørets øvrige dommere, der fortalte ham, at det røde kort ikke var korrekt.

Beskidt kamp

Generelt var kampen meget præget af dommerkendelser og skarpe tilråb fra lægterne. Simon Hedlund bragte Brøndby foran på det føromtalte straffespark, men Evander udlignede selv fra ellevemeterpletten omtrent et kvarter senere. Et straffespark, der blev udløst, fordi Kehlet med hjælp fra VAR vurderede, at Sigurd Rosted havde hånd på bolden i feltet.

I en senere situation med Raphael Onyedika og Blas Riveros, hvor sidstnævnte blev ramt på skinnebenet, var VAR igen behjælpelig, forklarer Kehlet.

Det var ellers en episode, der fik Brøndby-træner Niels Frederiksen op i det røde felt.

- Jeg har set situationen, og jeg er stiktosset over det. Det er fuldstændig den samme situation, som Radosevic blev udvist for mod Silkeborg.

- Det er mig en gåde, hvordan det kunne ske. Det er en kæmpe fejl. Der er en dommer på banen og en ude i VAR-vognen. Og her bliver der ikke engang dømt frispark, lød det bramfrit fra cheftræneren efter kampen.

Opgøret endte med en sejr på 3-1 sejr til de midtjyske gæster, og de sørgede dermed for at åbne guldkampen helt op. Igen.