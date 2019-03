Dommer nægter fejl: Rødt kort står ved magt

Hallur Hansson kommer ikke i kamp i weekenden for AC Horsens mod Esbjerg.

Og færingen er heller ikke at finde i truppen i næste runde mod Randers. To for AC Horsens nok så vigtige kampe i forsøget på for andet år i træk at klemme sig med i mesterskabsslutspillet.

For den udvisning, han pådrog sig mod OB, står ved magt.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet. Selvom AC Horsens appellerede de to gule kort, da man mente, at de var faldet på et forkert grundlag.

Især det andet gule kort, hvor Hansson faldt i OB's straffesparksfelt, og som kampens dommer, Michael Tykgaard vurderede var skuespil, har været til diskussion siden.

For tv-billederne giver ikke et klart billede af, hvem der var skyld i faldet.

AC Horsens appellerede dommen, men har ikke fået medhold.

Det ærgrer selvsagt cheftræner Bo Henriksen, da Ekstra Bladet fanger ham fredag morgen.

- Dommeren mener jo, at han har ret. Og derfor får vi ikke medhold. Det er ærgerligt, siger Bo Henriksen.

Hallur Hansson måtte forlade banen før tid efter sin udvisning i weekenden mod OB. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- De fleste andre fodboldkyndige kan se, at han begår en fejl...at han så ikke vil erkende det er lidt ærgerligt, kommer det skuffet fra cheftræneren.

God stil af Kehlet

Han skynder sig dog at tilføje, at det bestemt ikke er noget, han bruger unødig meget energi på.

- Vi vidste jo i forvejen, at han (Hallur Hansson, red.) ville få en spilledags karantæne for sit gule kort. Og med de spillere, der kan gå ind og erstatte ham (Sammy Skytte og Bjarke Jacobsen, red.) er vi fint stillet, siger han.

- Vi forholder os til det, de kloge herrer har besluttet, og så er vi også videre.

Af de i alt seks udvisninger, der faldt i forrige runde af Superligaen, blev tre af dem appelleret. Og både FC Midtjylland og Randers FC fik medhold i sagerne om Paul Onuachu og Erik Marxen.

Sidstnævnte begik et meget omdiskuteret straffespark på Brøndbys Simon Hedlund søndag. Selv Hedlund undrede sig efterfølgende over dommer Jakob Kehlets dom. Og dommeren erkendte siden sin fejl.

– Jeg synes, det er god stil af dommer Jakob Kehlet, at han er stor nok til at indrømme en fejl som denne. Vi er rigtig ærgerlige over kendelsen og dens betydning i første omgang, men vi er glade for, at vi nu kan have Marxen med i weekendens vigtige kamp mod SønderjyskE, siger Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

