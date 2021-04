Dommerchef bryder tavsheden: VAR gør præcis hvad det skal

Dommerformanden var selv i VAR-vognen og mener, at der blev taget den rigtige beslutning om straffesparket

Kamil Wilczek brændte straffe mod Brøndby, men Mohammed Daramy scorede til 1-2 på riposten.

Havde det blot været så simpelt, var det meget nemmere, men den unge FCK-angriber var for hurtigt i feltet - sammen med Brøndby-spillere - og mange tænkte nok, at der skulle dømmes omspark.

Dommerformand Michael Johansen sad selv i VAR-vognen, og fortæller i podcasten 'Spiller til Spiller', at VAR som udgangspunkt ikke noget at gøre i forbindelse med for tidligt indløb i feltet. Med mindre det som i Daramys tilfælde giver en åbenlys fordel.

VAR greb ikke ind, og den beslutning står Johansen ved.

- Der kommer VAR i et rigtigt stort dilemma, for der er indikationer på, at der er for tidligt indløb.

- Der er et skridt, Daramy tager skråt ind, så man kan ikke rigtig se, om de er direkte i feltet eller ej. Men dilemmaet står i, at offsidekameraet, der normalt har alle linjerne... Her mangler vi hele den lange linje, hvor alle spillerne står.

- VAR har ikke nogen mulighed for at tage en objektiv sand beslutning.

- Man kan ikke se stregen. Man kan ikke se hvilke spillere. Er der kun én eller flere?

Han afviser at bruge andre kameraer, eks. det oppe fra midten. Han mener, at det ville være en glidebane, hvis man tog VAR-beslutninger på så tyndt et grundlag.

- VAR gør præcis, hvad det skal, og blander sig ikke.

Han frikender tv-produktionen, der skal sørge for underholdende tv og ikke tage højde for VAR 100%.

Det var Brøndby IF's fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, ellers ude og kritisere kort efter - han fik dernæst kontant svar fra TV3 Sports sportschef Kim Mikkelsen.

Slutteligt kom 'CV' igen på banen med sin primære kritik - noget der kan koste klubberne millioner.

