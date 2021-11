Drama helt til sidst

Masser af intensitet og en forrygende stemning skabt af mange mennesker, en 16-årig, velspillende debutant, et længe ventet comeback, et kæmpe drop og en meget sen udligning på et Panenka-straffespark.

Det var de vigtigste ingredienser, da FC København og AGF delte point med 1-1 i Parken foran 25.814 tilskuere.

Et resultat, der ikke rigtig tæller i toppen for FCK, og som heller ikke sender AGF ret langt videre fra en lidt udsigtsløs plads i tabellen med et godt stykke op til slutspillet.

FCK'erne jubler over Lukas Leragers afslutning, der samtidig var et kæmpe drop af Jesper Hansen. Foto: Lars Poulsen

Allerede før kampen kom der et forventningens julelys i øjnene hos hjemmeholdets fans, da startopstillingen begyndte at cirkulere på tribunerne.

For ikke nok med, at Jess Thorup havde tage Roony Bargdhji med i truppen. Han valgte også at give den svenske angriber, der for en lille uge siden fyldte de adgangsgivende 16 år debut fra start.

Roony Bargdhji kom, så og charmede som FCK's yngste debutant i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

Dermed blev han den yngste FCK-debutant nogensinde med baghjul til Kenneth Zohore der var han en måned ældre i 2010.

Og han gav såmænd også baghjul til flere af sine direkte modstandere i en første halvleg, hvor ikke alt ganske vist lykkedes, men hvor han virkelig fik vist mod og evner til at udfordre.

Og så kunne han endda have åbnet ballet, da han lige før pausen fik taget et par rappe træk i feltet og fyret af fra kort afstand. Desværre for ham fik Mikael Anderson blokeret, men han kunne da nyde den triumf at se sin direkte modstander, Oliver Lund, udskiftet i pausen.

Inden da var der mere intensitet end slutprodukt i den underholdende halvleg, hvor far og søn, Jonas og Per Wind, begge så gult.

Den tidligere AGF’er Jens Stage var tættest på med et brag af en flugter på stolpen, og da alle så gjorde sig klar til at gå til pause, gik der pludselig hul på bylden.

Jens Stage brager bolden på stolpen mod sine tidligere holdkammerater. Foto: Lars Poulsen

Lukas Lerager tog chancen fra 27-28 meter, men selv om bolden havde retning direkte mod rutinerede Jesper Hansen i AGF-målet. Men den passerede over ham til et sjældent drop fra hans side.

Lukas Lerager lytter til efterdøningerne af sit brag fra distancen. Foto: Lars Poulsen

Efter 62 minutter indhentede belastningen den unge debutant, der blev behandlet for kramper og hjulpet ud, mens Thorup kunne sende sin rutinerede kreatør Rasmus Falk, der længe har været ude med en lårskade, ind til et længe imødeset comeback.

AGF-anfører Patrick Mortensen viste sig ikke meget frem i en i øvrigt tam AGF-offensiv, men pludselig – i det 79. minut – lynede han, da han omgivet af Nicolai Boilesen og Ruben Gabrielsen steg til vejrs på et indlæg og headede flot mod mål. Men Kamil Grabara var vågen og parerede mesterligt.

FCK'erne var langt fra tilfredse med gæsternes hårde hund, Ncolai Poulsen, som man mente overspillede en række situationer. Foto: Lars Poulsen

Som i flere andre kampe i denne sæson lod værterne sig presse temmelig langt tilbage i slutfasen af kampen, og samtidig kogte gemytterne.

FCK’s assistenttræner Jacob Neestrup fik således rødt af den ikke særligt kompetente dommer, Jørgen Daugbjerg Burchardt, der bagefter lagde seks minutters spilletid til.

I det femte af dem steg Victor Kristiansen til vejrs i en luftduel, hvor han desværre fik armen på bolden.

Patrick Mortensen sendte den sene udligning ind på et frækt Panenka-straffespark.