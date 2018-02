Drama i Horsens: 'Alle kunne se, der var KÆMPE straffe!'

HORSENS (Ekstra Bladet): Der blev ikke talt om hverken top-seks, lange indkast eller gode defensive aktioner i Horsens-lejren efter pointdeleren mod Randers fredag.

Nej, dommer Peter Munch Larsen var det store samtaleemne i katakomberne under Horsens Stadion. Særligt situationen i anden halvleg, da Kasper Enghardt gik i ryggen på Oliver Drost i feltet, fik megen opmærksomhed.

- Jeg føler, der var tydelig kontakt, da han gik i ryggen på mig. Det var i hvert fald så langt fra skulder mod skulder, som man kunne være. Jeg synes, han skubbede direkte i ryggen på mig, og jeg kunne ikke holde balancen, lød det fra Oliver Drost efter kampen.

Bo Henriksen hoppede og dansede som sædvanligt rundt på sidelinjen under hele kampen, og selv på pressepladserne kunne man høre, Horsens-managerens tydelige utilfreds med dommeren.

Artiklen fortsætter under billederne..

Bo Henriksen var ikke tilfreds med det manglende straffespark. Foto: Ernst van Norde

Dommeren vinkede afværgende efter episoden i straffesparksfeltet. Foto: Ernst van Norde

Det blev dog assistenten, Mads Lyng, der modtog en udvisning i slutminutterne for brok, men det var vist mere, fordi han 'tog en for holdet'…

- Det var KÆMPE straffe på Oliver Drost, og det kunne alle jo se. Ja, altså bortset fra dommeren. Det er selvfølgelig irriterende, at han ikke fik øje på det straffespark, men alle mennesker laver fejl - også dommere, sagde Bo Henriksen, mens han gradvist faldt mere og mere til ro.

- Nu skal vi heller ikke stå her og tale dommeren ned under gulvtæppet, for vi skulle selv have været bedre og scoret et mål mere. Jeg synes, vi skulle have vundet kampen, for vi var langt bedre end dem i anden halvleg. Randers ville jo intet, og de skabte ikke det fjerneste.

- Men det er bare et positivt tegn, at modstanderne kommer til Horsens og begraver sig på Casa Arena, sagde en efterhånden smilende Bo Henriksen.

Selv om Horsens-lejren ikke var i tvivl om, at man blev snydt for et klokkeklart straffespark, så havde Randers-forsvareren Kasper Enghardt, ikke overraskende, andre briller på:

- Han tog et fint træk uden om mig, men jeg mener, jeg nåede tilbage i en fair nærkamp med ham. Der var kontakt med skulderen, men det var ikke et skub. Jeg synes, han smed sig i situationen, og derfor var der ikke straffespark i mine øjne, sagde Kasper Enghardt.

Tennisbabe besejrer US Open i retten: Fald har kostet mig dyrt

Se også: Sigtet for drabsforsøg: Spansk storklub suspenderer forsvarsspiller

Se også: Drama i østjysk lokalopgør: Horsens snydt for straffe