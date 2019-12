Drama i Parken: Fischer blev derbyhelt

Viktor Fischer scorede to gange, da FCK slog Brøndby 2-1. Sidste scoring blev sat ind i sidste minut af det intense derby

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer blev den store derbyhelt!

I sidste minut af et intenst derby sparkede kantspilleren knastørt bolden ind bag Marvin Schwäbe og sørgede for et gigantisk jubelbrøl på Østerbro.

Fischer havde efter knap en halv times spil udlignet Kamil Wilczeks chokføring, og han fik med sin sene sejrstræffer Parken til at gynge.

Brøndby havde kort forinden haft chancen for at afgøre derbyet, men Kalle Johnsson stod i vejen, og i stedet blev det FC København, der løb med en 2-1-sejr.

Dermed halede de ind på FC Midtjylland i toppen af tabellen, og drømmen om et nyt mesterskab blev takket være Fischers sene træffer holdt i live.

FCK-tilhængerne havde gang i et større pyroshow bag målet, og allerede efter et minuts spil måtte dommer Jakob Kehlet afbryde opgøret i et par minutter, indtil røgen lettede.

I Brøndby-enden havde man hyldet kaptajn Kamil Wilczek med en stor tifo, og bare seks minutter inde i opgøret kunne han jublende strække armene ud - nøjagtig som på tifoen.

Den polske goalgetter sneg sig bag om Victor Nelsson og udnyttede veloplagte Simon Hedlunds fine forarbejde og headede ved bageste stolpe Brøndby i front.

Der var stadig røgtåger i Parken, da Wilczek bragte Brøndby foran. Foto: Lars Poulsen

Pierre Bengtsson nåede ikke tæt nok på Brøndby-angriberen, og selvom FCK-målmand Kalle Johnsson fik armen på, kunne han ikke forhindre en blågul scoring.

’Det er kun sejr, der tæller’, havde hjemmeholdets tilhængere brølet før opgøret, og de pressede københavnerne gik til angreb efter Brøndbys chokscoring.

Flere gange var der tilløb til farlige situationer, men Marvin Schwäbe fik de ikke for alvor testet.

I den anden ende var Wilczek meget tæt på at blive dobbelt målscorer halvvejs inde i 1. halvleg. Igen snød den snu Brøndby-angriber Victor Nelsson og fandt et frit område i FCK-feltet, men han headede lige forbi.

Chancen var ellers større, end den havde scorede på, men for en gang skyld svigtede Wilczek.

Det gjorde Viktor Fischer til gengæld ikke, da han en håndfuld minutter senere fik chancen.

Sigurd Rosted og Anthony Jung løb ind i hinanden ude ved sidelinjen, Dame N’Doye snuppede bolden og lagde en god aflevering på tværs til Fischer.

Han afsluttede fladt og hårdt og via stolpen sørgede han for jubel i Parken. Scoringen var i øvrigt Fischers første i Superligaen i denne sæson.

Ufortjent var det ikke, men FC København var alligevel heldige med at kunne gå til pause med 1-1.

Kalle Johnsson klarede flot, da Kaiser i slutningen af 1. halvleg fik en stor hovedstødschance. Foto: Lars Poulsen

For i slutningen af 1. halvleg glemte de for tredje gang fuldstændig at dække op i eget felt.

Kamil Wilczek sendte en perfekt bold ind til en udækket Dominik Kaiser, der nok troede, at han havde scoret.

Tyskerens hovedstød havde retning mod nettet, men med en ægte håndboldredning fik Johnsson reddet i stor stil med benet.

Kort før pausen fik Pieros Sotiriou tæt under mål en stor hovedstødschance efter et hjørnespark, men cypriotens forsøg savnede saft og kraft, og Schwäbe reddede.

FC København startede 2. halvleg bedst og satte straks Scwäbe på arbejde.

Den tyske målmand måtte ud i fuld længe for at klare Viktors Fischers afslutning, og kort efter var han stopklods, da Guillermo Varela sendte en farlig tværpasning ind foran Brøndby-målet.

FCK’erne sværmede om Brøndby-målet, og Marvin Schwäbe stod for en mesterlig redning efter knap en times spil.

Pieros Sotiriou havde frit hovedstød efter et hjørnespark, men Brøndby-målmanden fik armen på og forhindret en københavnske føringstræffer.

Brøndby-målmand Marvin Schwäbe havde en del at se til efter pausen. Foto: Lars Poulsen

Med tanke på stillingen i toppen af Superligaen havde FC København desperat brug for en sejr, og med tyve minutter igen sendte Ståle Solbakken uruguayanske Michael Santos på banen i stedet for Sotiriou.

På det tidspunkt havde københavnerne svært ved at opretholde presset, og det lignede mere og mere en pointdeling i Parken.

Brøndby havde rent offensivt meget lidt at byde på efter pausen, men forsvarede sig godt.

Dame N’Doye testede med 12 minutter igen Schwäbe med et skud fra kanten af feltet, men igen klarede tyskeren, og det gjorde han også minuttet efter, da Falk fik en hovedstødsmulighed i det lille felt.

Den indimellem udskældte tysker stod en flot kamp i Parken, og det samme kan siges om hans kollega Kalle Johnsson.

FCK-målmanden reddede fem minutter før tid sit hold, da Simon Hedlund slap fri i feltet. Hedlund sendte kort efter bolden i nettet, mens hans jubel blev ødelagt af et hævet fag på sidelinjen.

Indskiftede Simon Tibbling fik også chancen for at blive helt, men igen reddede Johnsson flot.

Fischer blev med sine scoringer derbyhelt. Foto: Lars Poulsen

Og så, i sidste minut derbyet, slog Viktor Fischer iskoldt til, da han tæmmede bolden og knastørt sendte den ind bag Marvin Schwäbe.

