Drama i sidste øjeblik: Jysk transferkabale gik op

Den jyske kabale gik op i de døende minutter af transfervinduet. AGF hentede en angriber i Belgien, hvilket gav AC Horsens mulighed for at hente en angriber i netop AGF

Bo Henriksen var effektiv i de sidste timer af transfervinduet.

Før deadline lykkedes det nemlig Horsens-manageren at hente alle de tre spillere, som han gerne ville have.

Det drejer sig om Kasper Junker, Michael Lumb og Sonni Nattestad, hvoraf den sidstnævnte blev hentet på en lejeaftale, som dog har mulighed for køb, når sæsonen slutter.

For at det kunne lykkes, så skulle AGF dog give Kasper Junker lov til at forlade klubben, hvilket han kun kunne få lov til, hvis AGF hentede en anden angriber til klubben.

AGF hentede netop sådan en i form af den 20-årige Ryan Mmaee fra belgiske Standard Liège.

Den unge belgier er hentet på en etårig lejeaftale med mulighed for køb.

Et stort beløb fra videresalg

AC Horsens må føle, at de har fået julegaver tidligt i år.

Ikke nok med, at de skriver kontrakt med tre spillere, så får de også et stort beløb fra FC Midtjylland.

Det gør de, fordi Midtjylland har solgt Bubacarr Sanneh til belgiske Anderlecht.

Salget giver efter sigende Horsens i omegnen af ti millioner danske kroner, hvilket sikkert også har været en faktor for, at de har kunnet hente hele tre spillere på transfervinduets sidste dag.

