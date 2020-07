Drama på Borgen: Går i flæsket på Joy

Kulturminister Joy Mogensen er havnet i et massivt politisk stormvejr i forbindelse med genåbningen af dansk fodbold til normale tilstande på tribunerne.

Et flertal uden om regeringen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, de konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har indkaldt kulturministeren til et hastesamråd, hvor Joy Mogensen står til politisk ’spanking’.

- Det, vi kommer med, er en meget alvorlig kritik af ministeren. Og det er faktisk helt på sin plads i denne sag.

- Regeringen viser manglende forståelse for, hvad professionel sport, herunder fodbold, er i Danmark. Regeringens melding om at vente til 20. august med at tage stilling efterlader klubberne i en vanskelig situation. Det er uholdbart, at regeringen på det her område slet ikke viser forståelse for en hel branche, siger Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige.

Ekstra Bladet kan afsløre beretningen til hastesamrådet, som ministeren snarest skal afholde. Her hedder det blandt andet:

’Et flertal i udvalget bestående af V, DF, RV, K, NB og LA udtrykker alvorlig kritik af regeringens manglende forståelse for de professionelle fodboldklubbers vilkår og behovet for rettidig klarhed frem mod åbningen af den kommende sæsonstart 1. september’.

Videre i kritikken af ministeren står der:

’Klubbernes økonomiske fundament skabes med salg af sæsonkort, billetter og sponsorater i juli og august, og klubberne kommer på en umulig salgsopgave, når først regeringen vil give klarhed om tilskuervilkår efter en forhandling i Folketinget den 20. august’.

Og endelig bliver situationens alvor trukket skarpt op i beretningen fra de seks partier:

’Folketinget udtrykker kraftig kritik af kulturministeren for sin håndtering af forløbet og for at lukke ned for yderligere forhandlinger og gå i flyverskjul for offentligheden efterfølgende, når denne med rette kan kræve svar på, hvordan regeringen vil kompensere klubberne for tabte indtægter som følge af regeringens politik’.

Det politiske flertal ønsker, at der hurtigst muligt skabes klarhed over rammevilkårene for landets fodboldklubber. Flertallet uden om regeringen vil ikke vente til 20. august, før der træffes en beslutning. Derfor skal ministeren forklare sig i et hastesamråd.

Radikale Venstres idrætsordfører Jens Rohde er skarp i kritikken af kulturministeren. Han siger, at ministeren selv kan bestemme næsens størrelse på kritikken. Han forstår ikke, hvorfor kulturministeren først vil tage stilling til om der kan åbnes fuldt for tilskuere til den nye sæson den 20. august. Foto: Jens Dresling.

Bestemmer selv 'næsens' størrelse

- Regeringen og ministeren kan selv få indflydelse på, hvor kraftig kritikken skal være, når samrådet er slut, og beretningen skrives endeligt. Og om kritikken skal stå ved magt. Hvis regeringen imødekommer fodboldklubberne, vil kritikken naturligvis blive mindre, pointerer Radikale Venstres idrætsordfører, Jens Rohde.

Det politiske flertal har kvittet for, at regeringen har efterkommet ønsket om at lempe på restriktionerne for resten af sæsonen.

Regeringen ønskede et fortsat afstandskrav på to meter og 4x2 kvadratmeters frirum. Men her bøjede regeringen sig for det politiske flertal.

