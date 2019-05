Drama: Superliga-livet reddet!

HORSENS (Ekstra Bladet): Det blev et sandt drama i en grim fodboldkamp, da AC Horsens reddede endnu en sæson i Superligaen efter 1-1 mod Vendsyssel søndag eftermiddag.

Østjyderne overlevede dermed via deres 1-0-sejr i Hjørring for en uge siden.

Opgøret mellem Horsens og Vendsyssel var et bevis på, hvad disse playoff-kampe kan. Selv om det var en dårlig kamp rent fodboldteknisk, så vil der komme drama på et tidspunkt!

Michael Lumb bragte værterne foran efter 36 minutter, da et indlæg fra Sebastian Avanzini tilfældigt blev clearet ud i feltet, hvor Michael Lumb gav det et skud med sit iskolde højreben. Bolden havnede dog i nettet, og så kunne Bo Henriksen igen lave et glædesløb over en halv banelængde.

Det kan i øvrigt godt være, Vendsyssels tilskuere skal til at finde en anden måde at ’genere’ modstanderen på. Fem minutter efter de medrejsende nordjyder havde sunget, at ’Michael Lumb, han er dårlig’, scorede selvsamme Lumb det ultravigtige føringsmål for de Gule. Samme behandling gav Hobros Edgar Babayan Vendsyssels sangere for en måned siden…

Efter sin scoring strøg Michael Lumb direkte ned til Vendsyssels fans med hånden mod øret. Så var det pludselig ikke så sjovt at støtte Vendsyssel.

Michael Lumb giver igen mod Vensyssel-fansene. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Det var sandt for dyden heller ikke videre sjovt, det der foregik inden for kridtstregerne.

Horsens brugte rundt regnet et minut på at trække Mathias Nielsen ud for at kaste hvert evigt eneste indkast, ligesom Matej Delac bestemt heller ikke fik stress over at sætte målsparkene i spil. Når bolden endelig rullede, så smadrede værterne rytmen ved at begå et tocifret antal frispark inden pausen.

Men okay, Horsens havde et fint resultat med fra Vendsyssel, så det var gæsterne, der skulle frem over stepperne.

I den forbindelse manglede både Alhaji Kamara og Tiémoko Konaté, og det kunne ses. Det afbudsramte udehold var ikke farlig i første akt overhovedet, hvor et forkølet langskud fra Benjamin Källman var det mest ophidsende.

I pausen forsøgte Jens Berthel Askou at satse offensivt, da han satte Emmanuel Ogude ind i stedet for Sander Fischer, der havde fået et slag i første halvleg.

Indskiftningen fik ikke den ønskede effekt, for Vendsyssel kom stadig ikke frem til det fjerneste. Horsens virkede til at være i fuld kontrol - i hvert fald indtil der manglede syv minutter af opgøret. Her kom dramaet endelig.

En clearing efter et indkast endte tilfældigt hos Søren Henriksen, der bankede liv og spænding ind i kampen igen.

Scoringen skabte naturligvis vild panik i Horsens, for nu kunne hele sæsonen tippe med en scoring yderligere til gæsterne. De gule reddede stormen af i slutminutterne, uden Vendsyssel for alvor fik truet Matej Delac.

Mens Horsens nu kan gå på sommerferie, må Vendsyssel altså forberede sig på den drabelige Superliga-playoffkamp mod nummer tre i 1. division. Modstanderen bliver enten Fremad Amager, Næstved eller Lyngby.

