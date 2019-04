Dramatisk afslutning: FCM dummer sig i Esbjerg

Der var dramatik for alle pengene, da FCM blev forstyrret i sine hede gulddrømme.

Langt inde i overtiden fik Esbjerg udlignet til 2-2 på et mål, der ikke lugtede af fisk, men off side, men dommer Sandi Putros godkendte Rodolph Austins hovedstødsmål.

Sandi Putros tøvede heller ikke, da den gamle Esbjerg-spiller Jakob Poulsen midt i halvlegen skruede et hjørnespark direkte ind over i stregen til 2-1 til gæsterne.

Dermed lignede det, at mestrene fra heden undgik at gentage en af sidste sæsons store fejltagelser med at rotere for at spare på de bedste spillere.

Træner Kenneth Andersen havde bænket blandt andet Paul Onuachu og Awer Mabil, men de fik afbrudt deres ophold på bænken og kastet ind i kampen efter Esbjergs udligning til 1-1.

Det var altså ikke tilstrækkeligt for FCM til at hive de tre point hjem.

Gæsterne var ellers kommet stærkt ud efter pausen og bragt sig foran med 1-0, da Frank Onyeka drejede et indlæg ind i det ene målhjørne.

Udligningen kom, da Yuri Yakovenko tæt inde under mål fik sidste fod på bolden og udnyttede, at Erik Sviatchenko fejlede,og Alexander Scholz havde sluppet markeringen af Esbjerg-angriberen.

Med målet til 2-1 direkte på hjørnespark lignede det,at FCM ville køre sejren hjem.

Målmand Jeppe Højbjerg må bære sin del af skylden for målet, fordi han stod dårligt placeret.

Han blev reddet af, at hjemmeholdet igen fightede sig til et sent mål og uventet point.

Ved udligningen så gæsternes målmand Jesper Hansen heller ikke godt ud og tabte faktisk bolden ud til Jacob Lungi Sørensen, hvis tip ind i feltet Rodolph Austin på akrobatisk vis fik headet i et tomt mål.

FCM's mål til 2-1 fik i øvrigt Esbjerg-træner John Lammers op i det røde felt, og fjerdedommer Mads- Kristoffer Kristoffersen måtte holde en ophidset træner tilbage, som blandt andet ville diskutere med FCM's assistenttræner Kristian Bach Bak.