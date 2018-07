Dramatisk afslutning: Horsens reddet af straffespark

HORSENS (Ekstra Bladet): Der er ikke meget, der er gået Horsens´ vej siden premiere-triumfen mod FCK.

Først kom bruddet med Martin Pusic, der ønskede at få ophævet sin kontrakt efter kun fire dage i klubben. Så røg helten fra FCK-kampen målmand Matej Delac ud allerede under opvarmningen til kampen mod Randers på grund af en skade. Endelig måtte en groggy Jonas Borring forlade banen allerede efter 20 minutter i kølvandet på et dramatisk sammenstød med Johnny Thomsen.

Alligevel lykkedes det at sikre det ene point i den jyske dyst.

Tøffe om Superliga-bombe: - Det skal de ikke græde snot over

1-1 blev slutfacit – og det blev en realitet, da indskiftede Mathias Kristensen scorede på et straffespark for hjemmeholdet fire minutter før udløbet af ordinær tid.

Straffesparket blev begået af Jonas Bager mod Thomas Kortegaard.

Giftig nordmand

Indtil det kom så vidt, pegede det i sagens natur mod Randers-sejr.

Hos kronjyderne har man længe sukket efter at få fat i en klasseangriber. Ham har de måske fået nu i den 27-årige Benjamin Stokke.

Randers kunne juble over føringen, da deres nye mand i front, Benjamin Stokke, scorede et flot mål. Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix

Nu skal man passe på med at drage forhastede konklusioner på baggrund af en enkelt kamp. Men givet er, at den nyerhvervede nordmand fik en lovende debut i Randers-trøjen.

Med en flot scoring 10 minutter før pausen – et venstrebensskud fra kanten af straffespark-feltet – sørgede han for 1-0-føringen. Og derudover så man i 1. halvleg et par andre gode aktioner fra Stokke.

Blandt andet i form af en eminent frispilning til Mikkel Kallesøe, men denne misbrugte i den direkte duel med hjemmeholdets reservekeeper Kevin Mendoza Hansen.

Denne kom til at vogte buret, fordi Matej Delac fik lyske-problemer under opvarmningen.

Så ham måtte de 2635 tilskuere altså kigge forgæves efter, da der blev fløjtet op til kamp på Casa Arenas nyanlagte grønsvær.

Selv om Horsens dominerede 2. halvleg spillemæssigt havde et par store muligheder for at lukke kampen inden udligningen. Men blandt andet måtte Saba Lobjanidze se et glimrende forsøg prelle af på overliggeren.

Vantro efter angribers lyn-stop: Aldrig oplevet noget lignende