Dramatisk afslutning

Fynboerne var pænt pakket væk, men islandsk dolkestød og fynsk speed skaffede to scoringer – og sejr over AaB

ODENSE (Ekstra Bladet): Tak for et drama, hvilken finish! OB maste og regerede, men havde nok engang noget så umådeligt svært ved at sætte afslutninger inden for rammen.

Det var i de første 80 minutter. Men så kom der islandsk saga-sus og fynsk speed på banen i en slutning, hvor samtlige angribere fra Ådalen vist var på banen samtidig for at hente nordjydernes 1-0 føring. Det lykkedes, da fynboerne i en heftig slutspurt fik banket to bolde i boksen og vandt 2-1 over AaB

Unge Sveinn Aron Gudjohnsen viste – som sin far Eidur – at han kan hakke en kugle i kassen, når det er nødvendigt, og det var det i den grad. Issam Jebali spillede en sprælsk anden halvleg og fandt islændingen med en ren papegøje i højre siden af feltet, og islændingen satte dolken i byttet og sparkede iskoldt udligningen ind i det 79. minut.

AaB var gået i front fem minutter pausen, da Jakob Ahlmann med sit første mål i tre år smaskede læderet utageligt ind i det korte hjørne. Derefter lukrerede gæsterne på omstillinger – og på OB’ernes manglende evne til at omsætte overtag i spil til scoringer.

Det skulle så blive endnu bedre set med stribede skibriller, da unge Mikkel Hyllegaard med den voldsomme speed tre minutter før tid kunne oversprinte AaB-forsvaret og iskoldt score fladt på Jacob Rinne.

Dermed holder OB liv i drømmen om top 6 inden et slutprogram, der byder på FCM hjemme og FCK ude. Ikke just opgør, der man kan optage store rentefrie lån i…

Efter en første halvleg, hvor hjemmeholdet havde taktstokken og pressede gæsterne, kreerede chancer – og det hele løb ud i vinterslud og sjap. Så var der helt anderledes konsekvens over løjerne, da de fleste havde indstillet sig på våbenhvile og nul-nul ved pausen.

Lucas Andersen eksekverede virtuost et frispark midt på OB’s banehalvdel, servede kuglen dybt ind i den stribede forsvarszone og ramte Rasmus Thelander, der hårdt presset kunne pande kuglen retur til Jakob Ahlmann, der trakterede læderet som et missil og kanonerede bolden ind i det nærmeste hjørne.

Det var mandens første scoring i tre år, så når han vælger at score, skal det selvfølgelig også gøres med en vis appel…

Dermed kunne gæsterne gå til pause i front mod fynboerne, der manglede centrale folk i kæderne. Jens Jakob Thomasen er ude med en brækket tå, og Jeppe Tverskov måtte strække gevær sidste med lyskeproblemer.

De kom dog ellers pænt ud af starthullerne, om end det var hollandske Tom van Weert, der allerede efter 33 sekunder blev spillet i medløb og valgt lobbet på Oliver Christensen – ’Gribben fra Kerteminde’ kunne ånde lette op, da kuglen duvede ned i nettaget.

OB demonstrerede gang på gang, hvordan man IKKE skal slå indlæg. De var skrækkelige, skal helst forbi første mand, og det tog sin tid, før eksempelvis Ryan Johnson Laursen fik luft under kuglerne på en dag, hvor det meste offensivt var lagt an på at træffe garderhøje Ayo Simon Okosun og satse på fornuftig returkommission.

Mads Frøkjær var lidt overraskende med fra start, sendte et forsøg et par meter over efter 17 minutter, hvor han burde have ramt inden for rammen. Han havde også et solidt drev mod baglinjen, hvor Jacob Rinne fik pareret, og derefter kunne viltre Emmanuel Sabbi sende bolden i panden på Okosun – men uden meget fart at arbejde videre med. Forsøget blev sikkert plukket af AaB-keeperen.

AaB’s giftige trio – Andersen, van Wert og Kusk – burde have kreeret føringen, da de broderede i kontra, men Kasper Kusks afslutningen blev for presset og blokeret. Til gengæld burde Issam Jebali have fået mere ud af det, da han opsnappede en meget løs tilbagelægning fra Daniel Granli.

Efter pausen kom AaB også bedst ud. Lucas Andersen testede nationalkeeper Christensen med et skud, og Kristoffer Pallesen samlede skraldet op, og hans indlæg tog såmænd overliggeren, hoppede blidt en gang og endte i ingenting.

Det gjorde det også, da Ayo Simon Okosun brændte et gigatilbud i det 53. minut. Issam Jebali og Mads Frøkjær i kontra lagde bolden perfekt for den store mand, der fuldstændig glemte en tidligere landstræners ord om at kigge på snørebåndene. Bolden suste en meter over.

Men de fik noget at juble over til sidste, og tilskuerne smed såmænd lufferne og klappede taktfast.

Eksperten råder: Danskeren du skal have på dit hold

Ekspertens råd: Han er i utrolig målform