Dramatisk derby

LYNGBY (Ekstra Bladet): To angrebsivrige mandskaber måtte dele i porten, i derby-rundens første indslag. Det var til trods for, at der var store tilbud på Lyngby Stadion.

Inden dagens opgør var der kun et enkelt point til forskel på Lyngby og FC Nordsjælland og med begge hold i feltet lige under top seks, kunne ingen dem være tjent med et nederlag i fredagens nordsjællandske derby, hvis de ville gøre alvor af truslen om deltagelse i mesterskabsslutspillet.

De 4419 tilskuere på Lyngby Stadion kunne se gæsterne komme bedst fra start med tidligt spilovertag, men de havde vanskeligheder med for alvor at udfordre Thomas Mikkelsen.

Det var der dog råd for. Midt i første halvleg var Lasse Fosgaard i gavehumør på 'Black Friday' og fik hjulpet gæsterne på vej, da han med et baghåndsslag prøvede at slå bolden ud af feltet. Dommer Benjamin Willaume-Jantzen pegede prompte på pletten, hvorfra Mohammed Kudus uden besvær scorede til 1-0.

I anden halvleg var det gæsterne, der kunne melde om mål billigt til salg. FC Nordsjælland blev fanget på en kontra, hvor Rezan Corlu med en smart detalje finder Emil Nielsen, som endelig kunne score sæsonens første ligamål.

Der blev ikke fundet nogen vinder i Lyngby. Foto: Lars Poulsen

I de døende minutter bryder Mads Thychosen ind i Lyngby-feltet og her bliver hans støtteben fejet væk af hjemmeholdets Patrick da Silva. På trods af store protester er der intet straffespark, selvom det godt nok lugtede af det.

Mohammed Kudus bliver sendt lidt tidligere i bad end holdkammeraterne, da han kort før tid tager sit andet gule kort i forsøg på at stoppe et kontraangreb.

Svingende resultater

Historien om FC Nordsjælland har i denne sæson været, at de yderst sjældent leverer det samme resultat to kampe i træk. Farum-klubben vandt i seneste runde og var derfor på jagt efter sæsonens længste positive stime med to sejre i træk.

Lyngby står overfor et muligt bump på vejen til mestersskabsslutspillet, da de i næste runde møder AGF i Aarhus.

