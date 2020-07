Driller Ellemann i FCK-trøje: Ikke så gennemtænkt

Det var et brag af en sølvduel, der blev spillet søndag aften i Parken.

AGF-cheftræner David Nielsens mandskab løb med meget opmærksomhed efter en pragtpræstation og en 4-2-sejr, som gør, at AGF nu har overhalet FCK og ligger toer.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen tog dog også en del af rampelyset. Ellemann er FCK-fan og sad i hjemmeholdets trøje, selvom han er opstillet i Aarhus.

Det fik chefredaktør hos Århus Stiftstidende Jan Schouby til tasterne på Facebook.

'Når nu man er opstillet i Aarhus, så er det måske ikke det smarteste træk', skriver han.

Jan Schouby uddyber til Ekstra Bladet.

- For mig er opslaget mest for sjov. Jeg kan meget godt lide, at Ellemann står ved, hvem han holder med. Hvis jeg skiftede til Berlingske Tidende, så kunne jeg ikke holde op med at holde med AGF af den grund, men jeg kan også garantere, at hvis jeg var blevet ny sportsredaktør på Berlingske Tidende, så sad jeg i hvert fald ikke i Parken iført min AGF-trøje, siger han.

- Jeg ville måske bare lade være med at signalere, hvem jeg holder med. Jeg kan godt lide ærligheden. Det er forfriskende. Jeg efterlyser det så tit blandt politikere, at man skal være ærlig. Jeg mener bare, at det er måske ikke det smarteste, når nu man er opstillet i Aarhus.

- Der er forhåbentlig ikke en eneste, der stemmer på en politiker, fordi han holder med et hold, men man tænker også på, at spindoktorer går op i alt. Hvilken kjole skal Mette Frederiksen have på på tv, hvilket slags slips skal Jakob have på, så var det måske ikke det smarteste.

Jakob Ellemann kunne godt have droppet FCK-trøjen, hvis det stod til Jan Schouby, som dog også pointerer, at det skal ses med et glimt i øjet. Foto: Claus Bonnerup

Jan Schouby har et forslag til Jakob Ellemann om, hvordan han selv kan være med til at få noget sjov ud af situationen.

- Det kunne godt være, at Jakob kunne 'spinne den rundt', hvis han havde lavet et opslag, hvor han havde sagt 'ja, det var sgu ikke så godt, men jeg kan jo ikke skjule, hvem jeg holder med'. Jeg synes, det er fis, pjat og ballade, men der er altså 500 mennesker, der har kommenteret det eller liket det på Twitter eller Facebook.

- Mange viser, at ham vil de ikke stemme på. Jeg nægter at tro på, at nogle er så dumme, at de lader den slags afgøre det. Jeg kan også se, at nogle af Venstre-politikerne straks springer til hans forsvar.

- Han skulle måske sørge for, at når nu AGF vinder sølvet, så stille sig op på Facebook i FCK-trøje og sige tillykke.

'Taber', 'kæmpe selvmål - flyt kreds. ud!' og 'sgu for dumt', lyder få blandt mange kommentarer til Schoubys Facebook-opslag.

Jakob Ellemann-Jensen var på plads til sølvbraget i FCK-trøje. Screenshot

Efter AGF-sejren sørgede Jan Schouby også for, at der tikkede en besked ind i Ellemanns indbakke.

- Jeg har skrevet til ham. Det var jo ikke andet end sjov og fis. Han har så ikke lige svaret, men det kommer nok på et tidspunkt.

- Jeg kender godt Jakob, så det er ikke andet end et forsøg på at lave en lille morsomhed. Han er opstillet i Aarhus og så efter 25 års elendighed, så vinder vi pludselig igen, og så sidder ham, der vil have stemmer, i Aarhus i en FCK-trøje. Det er måske ikke så gennemtænkt. Mere er der altså ikke i det. Vi skal ikke gøre det til mere, end det er.

- Hvis han var kommet til Aarhus i dag (mandag, red.), havde han fået så meget røg. Det kan jeg garantere dig.

Med sejren har AGF nu et point mere end FCK inden de to sidste spillerunder.

Der var fest i Aarhus efter sejren. Se de vilde scener i videoklippet øverst.

Se alle målene fra AGF's sejr i Parken her:



