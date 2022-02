Drømme-comeback: Hjemvendt helt fik Parken til at koge

Hvad kan man egentlig få for 60 millioner kroner?

FC København-sportsdirektør Peter Christiansen håber, at svaret er ‘guld’. For det var så mange transferkroner, han kastede efter sine seks nye spillere bare i transfersum.

Men for cheftræner Jess Thorups vedkommende lød forårets første svar på det spørgsmål mere noget i retning af: Superligaens nok dyreste reserver nogensinde - og en hjemvendt superhelt af de helt store. Navnet er Wow-ro... undskyld, Denis Vavro.

For mens Jess Thorup takkede for Peter Christiansens store spenderbuks ved at holde de dyreste drenge ude af startopstillingen, sagde han fornuftigt nok ja tak til at sende Denis Vavro direkte ind i midterforsvaret hos FCK.

Og manden, der er bedst kendt for at løfte sine holdkammerater fra tid til anden, skulle blive afgørende som en åbenbart nyopfundet falsk 3'er - altså verdens måske mest offensive midterforsvarer.

En ting var, at muskelmanden i midterforsvaret havde sat sig for at holde alle døre lukket til FCK-buret, men hele to gange kom Vavro flyvende op ad kanten som en anden wingback.

Denis Vavro var ubetinget aftenens store stjerne for FCK. Foto: Lars Poulsen

Og da han sendte indlægget ind i fødderne på indskiftede Khouma Babacar, der kvitterede med 2-0-målet, var OB efter en ellers flot præstation sendt til tælling. Og der sluttede kampen.

Det kan godt være, at sportsdirektør Peter Christiansen har gjort sig umage i januar med at hente seks nye spillere, der alle skulle kunne byde sig til i en startopstilling. Hentet ind for at nulstille det stopur, der nu er rullet forbi 1000 dage, siden FCK senest var danske mestre.

Men til en start var det kun Denis Vavro og Nicolai Jørgensen, der havde fundet vej til Jess Thorups 11 bedste.

Og det var en af de gamle kendinge, der fik Parkens tilskuere til at glemme regnen for en stund, da Pep Biel fortsatte sin jagt på topscorertitlen med et heldigt afrettet frisparksmål. Indtil da havde OB ellers været det løsslupne hold. Det hold, der mest lignede en mesterskabsbejler.

De københavnske spillere kunne ellers møde ind i Parken inden kampen med sikkerheden om, at en sejr ville sende dem direkte op som Superligaens duks. FC Midtjylland smed sig i deres forårspremiere ud i nødsporet på mesterskabsmotorvejen, da AaB fik alle tre point på Heden.

Pep Biel sendte FCK i front med 1-0. Foto: Lars Poulsen

Den nyhed satte dog ikke meget fut i Jess Thorups mandskab fra start, og måske skulle FCK-træneren have tændt op i lidt mere af sit nye offensive krudt fra start. Der manglede offensiv power.

Derfor var det også overraskende, at Thorup ikke havde fundet plads i sin trup til vinterens dyreste indkøb Akinkunmi Amoo. Han kunne godt være brugt, da Roony Bardghji ikke fik vist sine hurtige og tekniske fødder mange gange i løbet af kampen.

Ikke kun Amoo sad helt uden for truppen, for derude på tribunen var placeret op mod 50 millioner af Peter Christiansens dyrt brugte kroner i form af islandske Isak Bergmann Johannesson og altså Akinkunmi Amoo, der begge trak nitten i Thorup-tombolaen.

Det fortæller også lidt om, hvad det er for et arsenal, københavnerne har rullet ud til foråret. De skyder efter guldet, og pladsen er deres at tabe nu.