Drømmedebut af Berggreen

Sønderjyske leverede et flot comeback, da holdet takket være debutanten Emil Berggreen vendte et truende nederlag til et hårdt kæmpet point hjemme på Sydbank Park.

Det endte 2-2 i et opgør, hvor OB-træner Andreas Alm røg på tribunen efter en times spil efter et rødt kort for brok.

De himmelblå sønderjyder er fortsat uden sejr i de seneste 11 kampe, men søndagens comeback var et skridt i den rigtige retning for Henrik Hansens mandskab.

Det var således værterne, der kom buldrende ud fra start takket være et vellykket højt pres, der skabte flere farlige situationer.

OB leverede en mere direkte spillestil, hvor især kantspilleren Emmanuel Sabbi blev sat flot i scene.

OB kom som et resultat af dette foran med 2-0 efter de første 25 minutter, men i anden halvleg scorede angrebsdebutanten Emil Berggreen to gange og fuldførte et flot comeback.

Trods det flotte comeback ligger Sønderjyske stadig isoleret i bunden på rækkens sidsteplads med seks point op til overlevelse, mens OB ligger ti point længere fremme på ligaens niendeplads.

Kampens første scoring faldt efter 15 minutter, hvor en skærende dybdeaflevering fra OB's venstre back Joel King fandt frem til angriberen Max Fenger, der var sikkerheden selv og udplacerede Lawrence Thomas i Sønderjyskes mål.

I det 28. minut fordoblede OB sin føring, da Sander Svendsen med et slangehug kanonerede bolden ind i netmaskerne til pausestillingen 2-0.

Sønderjyske-træner Henrik Hansen gav fra anden halvlegs start debut til angriberen Emil Berggreen, der blot skulle bruge to minutter på banen til at reducere til 1-2 for hjemmeholdet.

Efter en times spil blev OB-træner Andreas Alm så præsenteret for to gule og dermed et rødt kort for to gange inden for kort tid at brokke sig til dommer Aydin Uslu.

I det 76. minut blev Berggreen spillet fri af en fejlaflevering fra OB-forsvarsspilleren Jørgen Skjelvik. Her viste Berggreen endnu engang en utrolig træfsikkerhed, da han scorede til slutresultatet 2-2.