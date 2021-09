Drømmedebut for kæmpeindkøbet i AGF

Manuskriptet til den Superliga-sejr, som AGF hentede søndag aften, havde ligget i skuffen hos AGF-direktør Jacob Nielsen i 12 dage.

De Hvi'e valgte traf tæt under midnat på deadlinedag to definerende beslutninger.

Først blev det til et klokkeklart nej fra Fredensvang til FC Midtjyllands lokkende kæmpebud på stortalentet Albert Grønbæk på 25 mio. kr.

Konsekvensen af det blev så endnu mere markant, da AGF så gik linen ud i kampen for at lande Mikael Anderson og nikkede ja til at betale rekordsummen 15 mio. kr.

De kæmpebeslutninger gav pludselig mening efter en time af opgøret mod Vejle.

Albert Grønbæk satte turbo over højrekanten strøg igennem til baglinjen, og som i OB-kampen lagde han kuglen midt ind i feltet, hvor... Mikael Anderson selvfølgelig var på den helt rette plads.

Med et kontrolleret stød oven i kuglen, sørgede den tidligere AGF-ungdomsspiller for fuld forløsning på Aarhus Stadion, mens Sten Michael Grytebust sprællede rundt på mållinjen.

Et af de mål som bare var som bestemt af skæbnen.

Endelig fik AGF-publikummet noget at juble over. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det kom i en kamp, hvor AGF's cheftræner, David Nielsen, bankede panikknappen totalt i bund allerede i pausen.

Selv om Mikael Anderson stort set ikke havde nået at træne med sine nye holdkammerater, og Mustapha Bundu kun havde en testkamp og lidt flere træningsdage med sine nye kammerater, blev begge kastet ind efter en sløj første halvleg.

Yann Bisseck tvang Sten Grytebust ud i en mirakelredning efter fem minutter, da Vejle-keeperen med fingerspidserne fik vippet hans hovedstød ud på rammen.

Men efter en opløftende indledning gik AGF totalt i stå. Især Arbnor Mucolli gav AGF'erne store problemer, ligesom Vejle klogt overlod det til AGF's uopfindsomme bagkæde at stå for opspillet.

Det var tæt på søvndyssende at se på, mens Vejle overtog styringen med kampen. Og havde det ikke været for et mindre mirakel fra Jesper Hansen lige før pausen, havde Vejle taget en føring med i kabinen.

Eric Kahl var tæt under mål tæt på at rette bolden i eget net, men Jesper Hansen leverede klassen.

David Nielsen havde set nok.

Han satsede alt på sine to nye stjerner Mustapha Bundu og Mikael Anderson. Han skrottede det fastlåste tremandsforsvar.

Det, han fik for sit mod, var den bedste halve time længe set fra AGF.

Det burde have givet mere end et mål, og så var det hele ved at forsvinde i kæmpenerver til sidst, som det skete mod OB.

Denne gang holdt føringen imidlertid hjem - og kriseskyerne letter en anelse i Aarhus, mens Vejle allerede nu ligner et hold, der har brug for et mirakel for at undgå degradering.