Drømmedebut for vraget angriber

Anders K. Jacobsen fik en drømmedebut i SønderjyskE-trøjen. Med en scoring og medvirken til to andre bragede den vragede OB'er igennem som den helt store profil, da holdet vandt den vigtige bundkamp mod Hobro med 3-1 på en eftermiddag som vejrmæssigt var noget af det mest fodbold-fjendske som tænkes kan.

Strid blæst med vindstød af stormstyrke på langs af banen og masser af regn pegede bestemt ikke i retning af forår og gjorde det også svært for aktørerne på grønsværen at servere poleret fodboldspil.

Men det kunne hjemme-publikummet blandt de 4316, der havde trodset vejrguderne, altså blæse på.

For de blev præsenteret for en ny bomber.

Efter en start, hvor hjemmeholdet havde endda meget svært ved at få styr på bolden i den kraftige vind, kom første vigtige AK10-indslag efter en halv time.

Her spillede nyerhvervelsen på smart vis Johan Absalonsen fri, og denne fik med lidt hjælp fra en tacklende Jesper Bøge bolden løftet over Jesper Rask til 1-0-føring.

En scoring, der betyder, at SønderjyskE-kaptajnen tangerede en rekord tilhørende Morten Duncan Rasmussen, idet han nu også har scoret 16 sæsoner i træk i Superligaen.

Kort før pausefløjtet fik Anders K. Jacobsen så en kæmpe-gave af den ellers normalt stabile Hobro-keeper Jesper Rask. Først var han uheldig med et udspark, der blev sendt i vejret af den kraftige vind, og siden gav han så retur på noget, der lignede en ufarlig afslutning.

Den havnede lige i fødderne på Anders K, som derfor havde let ved at øge til 2-0.

Anders K. Jacobsen leverede en storslået debut. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

3-0 og den definitive afgørelse på kampen kom otte minutter efter pausen, hvor hjemmeholdet ellers skulle døje med modvinden.

Men det forhindrede ikke Anders K. Jacobsen i at kanonere et skud på stolpen, som gav en retur, der blev udnyttet af Rilwan Hassan.

Siden var Jacobsen på spil yderligere et par gange, inden han til taktfaste klapsalver blev skiftet ud 20 minutter før tid.

Først løftede han i fri position bolden over Jesper Rask, men også over målet og siden afleverede han – også i fri position – uselvisk til Johan Absalonsen, men denne fik ikke afsluttet.

For SønderjyskE betyder sejren, at der blev lagt afstand til de tre nederste pladser, mens taberne fra Hobro, der efter en svag indsats fik pyntet på resultatet på et straffespark af Mål-Pål i overtiden, nu for alvor hænger i dyndet sammen med Esbjerg og Silkeborg.

SønderjyskE kom ikke til at præsentere sin anden vigtige nyerhvervelse, Pierre Kanstrup.

Klubbens succesrige anfører og forsvars-general i blandt andet sølvsæsonen skulle igen være trådt ind på Sydbank Park i premierekampen, men det blev forhindret, da han blev skadet under træning fredag.

