Drømmedebut i Superligaen: Hattrick-helt stjal showet i forrygende målfest

Kenneth Andersen fik en super start som afløser for Jess Thorup i FC Midtjylland, der på udebane kvaste FC Nordsjælland med 4-1. Paul Onuachu stod for tre af målene til gæsterne

FARUM (Ekstra Bladet): Jess Thorups sko er store at udfylde. Men det er FC Midtfyllands nye træner, Kenneth Andersen, ligeglad med. Den tidligere U19-træner fik en regulær drømmestart, da midtjyderne besejrede et sagesløst nordsjælland-mandskab med 1-4 på Right to Dream Park.

Dermed cementerede midtfjyderne deres førsteplads i Danmarks bedste række og beviste, at man bestemt skal regne med ulvene som reele mesterskabskandidater. Det debut for Andersen, som ikke kunne være skrevet bedre.

Man fornemmede ellers fra kampens start, at begge mandskaber udviste stor respekt for hinanden. Bolden blev spillet sikkert rundt i de bagerste geledder, hvor hjemmeholdets Andreas Olsen stod for det første reele målforsøg, da han efter 8 minutter fra omtrent 25 meter sendte et frispark i favnen på FC Midtjyllands målmand, Jesper Hansen.

Det førte til, at nordsjællænderne intensiverede presset, og blot takket være et fejltræf fra Mikkel Rygaard lige foran kassen i det 11. minut var kampen fortsat målløs.

I de efterfølgende minutter udlignede kampen sig. Midtjyderne havde rystet det første pres af sig, og Kenneth Andersens trup virkede mere og mere boldsikre, som kampen skred frem. Det blev kvitteret af et entusiasitisk og stortrommende udebanepublikum, som bestemt ikke havde glemt det gode humør i Herning.

Det var tydeligt at se, at midtjyderne havde aftalt, at bolden skulle spilles op på to-meter-manden Paul Onuachu, som dog med flere mislykkede tæmninger ikke formåede at eksekvere strategien.

Og bedst som man troede, at det var ikke var Onuachus eftermiddag, gjorde han det onde ved hjemmeholdet! Efter et flot gennembrud på midtjydernes venstrekant og et efterfølgende fladt forsøg af Gustav Wikheim, måtte nordsjælland-keeper, Nicolai Larsen, forære en ripost i fødderne på nigeriaren, som gjorde det, en målræv nu gør. 0-1! Ikke det sværeste mål i karrieren for den målfarlige spydspids.

Der var god grund til FCM-jubel i Farum lørdag. Foto: Lars Poulsen

- Allé! Vi er mestrene! Vi er mestrene! Vi mestrene! Mestrene, mestrene, mestrene, skrålede midtjydernes fans i kor, idet dommer Morten Krogh fløjtede en første halvleg, som dog havde svært ved at leve op til de høje forventninger, som på forhånd var blevet sat, af.

Der er en grund til, at FC Midtjylland ligger nummer et i Danmarks bedste række. Fra anden halvlegs start pressede ulvene på, og med et stolpeskud samt et frit hovedstød fra målscorer, Onuachu, som dog blev afværget, skal træner Kasper Hjulmand vist prise sig lykkelig for, at stillingen fortsat blot er 0-1.

Men det var FC Nordsjlællands Godsway Donyoh fuldstændig ligeglad med. Ghaneseren sendte bolden sikkert op i nettaget bag en chanceløs Jesper Hansen efter et flot gennembrud og efterfølgende tværpasning af nordsjællændernes farligste mand i første halvleg, amerikanske Jonathan Amon, og udligner dermed kampen. 1-1.

Den udligning kunne hjemmeholdet kun nå at nyde i et par minutter, inden Paul Onuachu igen var manden på pletten. Midtjydernes Awer Mabil brød flot igennem i angrebets højre side og med en hård, flad og præcis pasning fandt han udeholdets skarpretter, som med en sikker fod slukkede den ellers smule stemning, som efter udligningen var fremkommet på Right to Dream Park. Igen viste nigeriaeren eminemt placeringsevne. 1-2. Hjemmeholdets forsvar så dog ikke overbevisende ud i situationen.

Det som første halvleg manglede, blev der i den grad kompenseret for i anden. Med to scoringer inden for de første ti minutter, og en kamp som efterfølgende balancerede frem og tilbage, sørgede de to mandskaber for, at de 3.574 tilskuere fik valuta for skillingerne i Farum.

Midtjylland må være lykkelige for, at Paul Onuachu er at finde på heden. Jyllands farligste angriber modtog bolden og med en fint touch lagde han den til rette for sig selv og krøllede den resolut i kassen fra omtrent 20 meter bag en forgæves sprigende Nicolai Larsen. Hvilken kasse af den høje angriber, som altså igen beviste, at han kan andet end at placere sig selv rigtigt i boksen. 1-3.

Og som om det ikke var nok. Midtjyderne skyede ingen midler. Indskifteren Evander Ferreira modtog i slutningen af opgøret bolden fra en nærmest identisk position som ved den foregående scoring, og med et lige så præcist spark med højreskøjten udplacerede Nicolai Larsen, som nok ikke vil huske tilbage på kampen med et smil på læben. 1-4.

Hjemmeholdet må være lettede over, at kampen ikke varede længere, da dommeren for sidste gang pustede i fløjten til slutresultatet 1-4. En regulær magtdemonstration af ulvene fra Heden.

