Drømmedrøn og drop: Vigtig sejr!

AALBORG (Ekstra Bladet): AaB tog søndag en pligtsejr og tre vigtige point mod Lyngby, der ellers gjorde livet besværligt for nordjyderne.

Blandt andet leverede Jens Martin Gammelby et regulært drømmemål, men et drop fra Thomas Mikkelsen kostede i sidste ende.

Der skulle bare gå to minutter, så var bundproppen fra Kongens Lyngby bagud i Nordjylland.

Et kort hjørnespark havnede på kanten af feltet, hvor Pedro Ferreira på magisk vis fandt Kasper Kusk, som fornemt krøllede AaB i front.

Så kunne man godt frygte for gæsternes eftermiddag i Aalborg på deres vegne, men de ’bange anelser’ blev hurtigt gjort til skamme. Med Victor Torp som opfindsom general spillede Lyngby sig langsom, men sikkert, tilbage i opgøret.

Netop Victor Torp var også ophavsmand til udligningen efter 20 minutter, da FCM-lejesvenden på smukkeste vis fandt Jens Martin Gammelby i dybden.

Den Brøndby-ejede back afsluttede lige på Jacob Rinne, men returen røg lige ud i fødderne på Kristoffer Pallesen, der næsten ikke kunne undgå at trampe reduceringen i kassen.

Mens Lyngby fortsatte dominansen, så var det AaB, der fik chancerne. Blandt andet brændte Tom van Weert en helt fri hovedstødsmulighed i det lille felt. Afbrænderen symboliserer meget fint, hvorfor AaB søger med lys og lygte efter en målscorer, så snart Inge André Olsen og co. flår januars transfervindue op.

Værterne fik dog bragt sig i front på ny, og igen var det Kasper Kusk, der stod bag. Denne gang efter en enkeltmandspræstation. En simpel, lang bold blev slået op ad kanten, og Kusk tog et simpelt træk ind i banen forbi Emil Kornvig. Denne gang blev bolden curlet fladt ind i det lange hjørne.

En sublim kamp af Kusk, der også var nødsaget til at træde i karakter, da Lucas Andersen sad ude med en skade.

Jens Martin Gammelby ville dog ikke stå tilbage, når det kom til at krølle smukke mål ind i det lange hjørne. Iver Fossum må dog påtage sig skylden for, at Gammelby overhovedet fik chancen, for nordmanden skulle uden besvær have clearet en løs bold i feltet.

I stedet sparkede Fossum hul i luften, så Gammelby øjnede muligheden. Den udnyttede Lyngby-spilleren på fantastisk vis ved at sende bolden op i det fjerne målhjørne via overlæggeren. Det klædte Gammelby at spille helt fremme på kanten denne tredje søndag i advent.

I pausen måtte værterne udskifte sin svenske keeper, Jacob Rinne, der havde fået et vrid i anklen. Andreas Hansen var dog igen en fuldgod erstatning.

Anden akt var generelt meget mere afdæmpet end første.

Alligevel lykkedes det nordjyderne at tage alle tre point. Med god hjælp fra Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen.

Med knap et kvarter igen tog Iver Fossum chancen fra distancen, godt 25 meter, og langskuddet sejlede ind bag 'Mirakkelsen', der vil være skuffet over, han ikke fik puffet afslutningen til hjørne.

Thomas Mikkelsen har ellers været Lyngby en god mand denne sæson, men den scoring må keeperen tage på sin kappe. Men så fik AaB-topscorer Fossum da gjort skaden god igen fra første halvleg.

Med sejren tog AaB et vigtigt skridt mod top-seks og fik standset blødningnen efter tre Superliga-kampe uden sejr og et pokalexit.

Lyngby, de er nu tvunget til sejr mod Vejle i næste runde for at bevare bare en snert af optimisme...

