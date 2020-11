Drømmemål i bundgyser

Superligaens to bundhold er fortsat begge uden sejr efter ni spillerunder, efter at Lyngby og AC Horsens fredag spillede 1-1 i en medrivende bundgyser i Lyngby.

Holdene havde en god og en dårlig halvleg hver i en intens og duelpræget bundkamp, hvor begge mandskaber havde chancer til flere scoringer, og Victor Torp scorede et drømmemål direkte på frispark.

Skarpheden udeblev hos begge mandskaber, og derfor har Lyngby og Horsens tre point hver i bunden af Superligaen. Lyngby er dog bedre placeret på 11.-pladsen med en bedre målscore.

Værterne fik en forfærdelig start på kampen, da Lyngbys værste disciplin i denne sæson, en defensiv dødbold, igen kostede efter 11 minutter.

Superligaens to bundhold fra Lyngby og AC Horsens mødtes fredag i Lyngby. Kampen endte 1-1. Ingen af holdene har prøvet at vinde i ligaen i denne sæson. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Her udnyttede Horsens-spilleren Bjarke Jacobsen Lyngbys sløje opdækning på et hjørnespark og headede gæsterne tidligt foran 1-0.

Resultatet afspejlede også spillet på banen i første halvleg, hvor Lyngby havde store problemer med at skabe bare antydningen af farlige angreb. Spillet var for langsomt, og Lyngbys offensive folk forsømte at true i dybden.

Horsens gik mere simpelt og direkte til kampen, end holdet tidligere har gjort i sæsonen, men gæsterne fik ikke udnyttet de chancer, holdet primært skabte over kanterne.

I mellemtiden producerede Lyngby intet, men efter 35 minutter blev hjemmeholdet reddet af et tyndt frispark på kanten af feltet.

Den 21-årige midtbanespiller Victor Torp gik til bolden, og med et strålende skud sparkede han Lyngby tilbage i opgøret med 1-1-målet, der også var pauseresultatet.

Lyngby kom som forvandlet ud til anden halvleg og skabte flere chancer med en mere direkte stil, end tilfældet havde været i første halvleg - dog uden at udnytte mulighederne.

Horsens fik ikke skabt noget langt ind i anden halvleg, og derfor skiftede cheftræner Jonas Dal flere offensive kræfter ind med godt et kvarter igen.

Netop indskiftede Casper Tengstedt fik en stor mulighed med ti minutter igen, men Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen reddede fornemt, og derfor endte kampen uden en vinder.

