Drømmemål og tvivlsomt straffe i overtidsdrama

HOBRO (Ekstra Bladet): Hvilket drama. Og fantastisk målmandsspil.

Jesper Rask blev denne søndags store helt i Hobro.

Et par minutter inde i overtiden kronede han en flot kamp med at klare et straffespark fra Mads Albæk. Og dermed sikrede han sit hold det ene point i midterduellen mod SønderjyskE.

1-1 endte dramaet og en anden markant Hobro-profil var manden, der sørgede for en forholdsvis sen udligning – nemlig Pål Alexander Kirkevold.

Han bragede bolden i nettet direkte på frispark en halv snes minutter før tid.

Han udlignede dermed en føring som gæsterne ufortjent havde fået i 1. halvleg på et selvmål. Mathias Haarup var den uheldige Hobro-spiller, der gav bolden det sidste skub over stregen fem minutter før pausen.

Sønderjyske fejrer scoringen i 1. halvleg. Foto: Henning Bagger

Gæsternes Eggert Jonsson vandt en hovedstødsduel ved forreste stolpe og fik bolden headet på overliggeren, hvorfra den dalede ned på den sagesløse Haarup, som ikke kunne gøre noget for at forhindre scoringen.

Indtil da var der intet, der pegede i retning af SønderjyskE-triumf.

Hjemmeholdet styrede fuldstændig tingene, og gæsterne, der var uden den karantæneramte anfører, Johan Absalonsen, præsterede intet i spillet frem ad banen. Fejl afløste fejl.

Modsat kom Hobro frem til flere hæderlige afslutninger. Pål Alexander Kirkevold fik dog i det tilfælde ikke ordentlig ram på bolden, da han fik muligheden med venstrebenet, og helten fra FCK-kampen Edgar Babayan måtte se et godt fladt skud gå lige forbi målet.

Efter pausen kom SønderjyskE meget bedre med og havde flere muligheder for at øge til 2-0. Men ramte altså stopklodsen Jesper Rask.

Først var Mart Lieder tæt på, da han headede fra kort afstand, men måtte se bolden refleks-reddet af Hobro-målmanden.

I stedet for kom altså Kirkevold-udligningen – og et par minutter før slutfløjtet var vi tæt på at få dacapo i den modsatte ende.

Her blev uheldige Mads Albæk sat til at eksekvere fra cirka 20 meter. Og bolden havde retning mod målhjørnet, men blev hentet af Rask.

Så kom straffesparket, da Rasmus Minor fældede Artem Dovbyk, men det var altså heller ikke nok hjælp til at SønderjyskE kunne vinde for første gang i syv kampe.

Peter Sørensen kunne trods alt glæde sig over at få et point efter den dramatiske afslutning. Foto: Henning Bagger

