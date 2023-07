Drømmescoring og hattrick i Viborg-ydmygelse

Et hattrick fra FC Nordsjælland-kanten Ernest Nuamah sikrede sidste sæsons sølvvindere en fortjent 4-1-sejr på hjemmebane over Viborg, da de to mandskaber mødtes mandag aften i Superligaens premiererunde.

Nuamah er for tiden rygtet til flere europæiske storklubber, og Viborg ærgrer sig nok over, at han stadig er at finde i Superligaen.

Den 19-årige ghaneser var en konstant trussel mod Viborgs defensiv, og særligt ved hans tredje mål viste han prøver på sin formidable sparketeknik.

Efter 3-1-målet faldt tempoet gevaldigt, og sidste kamp i premiererunden af Superligaen blev i de døende minutter lukket med en FCN-scoring til 4-1.

FC Nordsjælland fik en flot begyndelse på sæsonen i Superligaen, da holdet hjemme vandt 4-1 over Viborg. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Chokstart i Farum

Selv om værterne lagde ud med at sætte sig på det meste af boldbesiddelsen, var det Viborg, der efter kun ti minutter bragte sig foran på en fremragende scoring.

Den 20-årige midtbanespiller Mads Søndergaard krøllede på kanten af feltet bolden over i det modsatte hjørne, og han kan dermed notere sig for sit første mål i Superligaen.

Kampbilledet fortsatte efter målet, og FCN havde svært ved at få den sidste aflevering forbi gæsternes defensiv.

Nuamah slog til

Værterne spillede sig dog bedre ind i kampen, og særligt Ernest Nuamah voldte med sine hurtige ryk problemer for Viborgs forsvar.

Netop Nuamah blev også manden bag kampens to næste scoringer.

Ernest Nuamah ydmygede Viborg med en drømmescoring og et vaskeægte hattrick. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter 29 minutter kunne han nemt sende udligningen i mål efter et fladt indlæg, og i første halvlegs sidste sekunder udnyttede han en fejlaflevering tæt på Viborgs felt til køligt at sætte 2-1-målet i kassen.

Fuldendte hattrick

Tempoet efter pausen var højt, og begge mandskaber kom frem til store chancer.

Selv om Viborgs spil blev bedre, og holdet pressede længere oppe på banen, led mandskabets drøm om at få point med fra kampen hurtigt endnu et knæk.

Efter 58 minutter fuldendte Ernest Nuamah nemlig sit hattrick, da han iskoldt bankede bolden over i det lange hjørne til 3-1 - en drømmescoring!

Kun to minutter senere lignede det, at ondt var blevet værre for Viborg, men den hjemvendte FCN-angriber Marcus Ingvartsen fik efter et VAR-tjek annulleret sit mål for offside.

Efter 89 minutter lukkede den indskiftede offensivspiller Benjamin Nygren kampen, da han scorede til 4-1.