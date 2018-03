Drop krise-snakken? FCK er bedst i 2018

Det har været en elendig sæson for FC København, men der er trods alt fremgang at spore hos de snart forhenværende mestre.

Den hårdt tilkæmpede 4-3-sejr over FC Helsingør mandag aften var klubbens femte Superliga-triumf i 2018, og dermed strøg de til tops i Superligaens forårsstilling.

Ståle Solbakkens mandskab har hentet 15 af 18 mulige point og er dermed et point foran Brøndby, der godt nok ikke har tabt, men spillet uafgjort to gange i dette forår.

- Man skal ikke glemme, at vi trods alt fik tre point mod Helsingør og er det hold, der har taget flest point efter jul. Og den kamp, vi var bedst i, fik vi ikke point.

- Det var mod FC Midtjylland, hvor jeg synes, at vi var vældigt gode. Jeg er glad for den mentalitet, som vi har oparbejdet, sagde manager Ståle Solbakkens efter 4-3-sejren over Superligaens bundprop, der ikke overraskende har været det pointmæssigt dårligste hold i 2018.

Blot et point har oprykkeren hentet. Det skete, da de spillede 0-0 i Randers. Tre hold har ikke prøvet at vinde efter jul, og det er – naturligvis – de tre suveræne bundhold FC Helsingør, Randers FC og Lyngby.

I forårsstillingen ligger både FC Midtjylland og FC Nordsjælland godt til, men FCK har trods alt allerede hentet fire point på nordsjællænderne.

Der er dog stadig et stykke vej op til tredjepladsen, der giver adgang til en playoff-kamp om en plads i Europa League. Ni point er nordsjællændernes forspring med 11 runder igen.

- Det betyder meget, at vi fik den sejr. Nu har vi halet en lille smule ind, og slår vi Silkeborg, går vi fint ind i slutspillet. Også bedre end folk nok havde regnet. Men det kræver, at vi vinder i Silkeborg, sagde Viktor Fischer.

Se forårsstillingen i Superligaen her. Alle hold har spillet seks kampe:

Interaktivt element



