Dropper stikpiller til Ståle

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Stikpillerne har tidligere fløjet gennem luften, når Ståle Solbakken og Glen Riddersholm har mødt hinanden i Superligaen. Sådan var det ofte i Riddersholms sidste tid i FC Midtjylland og under tiden i AGF. Tage bare disse tre eksempler:

- Ståle, kan godt droppe sit Mourinho-pis-mind games. Når vi på nuværende tidspunkt har så stort et forspring til FCK, så handler det jo ikke om, at vi har overpræsteret, men at der er andre, der burde have lige så mange point, som har underpræsteret. (Glen Riddersholm til Ekstra Bladet i september 2013)

- Når jeg oplever at blive angrebet sådan af en så arrogant person, så lader jeg det være op til folk selv at bedømme, hvad de mener om ham. (Glen Riddersholm i Onside i april 2015)

- Jeg har intet forhold til ham. Kender ham ikke. Jeg kender derimod hans assistenttræner Brian Priske. Og han er en hyggelig fyr. (Ståle Solbakken til BT i december 2014.)

Men i de seneste år er der dog kommet ro på, og det er efterhånden længe siden, de to Superliga-trænere har været i krig på ord. Den tid er da også officielt forbi, lyder det fra Glen Riddersholm, der nu er cheftræner i SønderjyskE og lørdag møder Ståle Solbakken og FCK.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Superliga-trænerne krydsede sidst klinger, da Riddersholm til Ekstra Bladet fortalte, at han var den eneste, der turde tage kampen op mod Ståle. Foto: Jens Dresling

'[...] det var det rette at tage kampen op, for ellers ville man altid være underdog', siger SønderjyskE-træneren. Foto: Jens Dresling

- Vi opererer på to vidt forskellige niveauer nu. FCK har den største økonomi og det bedste hold. De er bedst på alle parametre, og det vil være urealistisk for os at gå ind i en hanekamp, hvor vi skulle duellere i toppen af dansk fodbold.

- Der er vi ikke. Derfor er det ikke en kamp, som jeg bruger energi på eller andre burde bruge energi på. Det hører fortiden til, og så kan vi håbe på, at vi her i SønderjyskE om nogle år får en økonomi og en ramme, der på et tidspunkt kan bide skeer med de andre, siger Riddersholm til Tipsbladet.

- Ståle er dygtig og kompetent, og jeg har den dybeste respekt for hans resultater, og den rivalisering hører fortiden til. Dengang var det naturligt at tage kampen op. Hvis vi ville være de bedste i FC Midtjylland og skabe en vinderkultur, mente jeg, at det var det rette at tage kampen op, for ellers ville man altid være underdog.

- Det lykkedes vi godt med, og det fundament bygger FC Midtjylland fortsat videre på. Det var det rigtige i den kontekst. Nu er det en hel anden kontekst, og derfor hører det fortiden til, siger Riddersholm.

FC København og SønderjyskE er på første- og fjerdepladsen i Superligaen med henholdsvis ni og syv point. Ingen af de to hold har tabt i denne sæson.

Se også: - Jeg er den eneste, der har taget kampen op med Ståle

Se også: Ny spiller til Superligaen: Klubben joker med hans hår

Se også: Rød alarm for FCK: Pas på ham her

Se også: Ståle indrømmer: - Dårlig timing