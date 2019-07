Dropper Superliga-bomber: Tæt på ny angriber

OB lader til at have droppet interessen i Hobros Pål Alexander Kirkevold. I stedet er man tæt på en anden nordmand

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har OB været lune på Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold, der offentligt gengældte interessen.

Men noget tyder på, at det bliver Kirkevolds landsmand Sander Svendsen, der fremover skal score mål for fynboerne.

Ifølge norske Eurosport ventes det, at Svendsen indenfor kort tid kan præsenteres i OB.

Den 21-årige angriber har den seneste tid været udlejet til norske Odd, og selvom han måske ikke vækker den store genklang hos danske fodboldfans, så er OB-træner Jacob Michelsen godt bekendt med Svendsen.

Svendsen er nemlig ejet af Michelsens tidligere klub Hammarby, hvor de to kender hinanden fra.

Ekstra Bladet erfarer, at OB må slippe i omegnen af et par millioner for den unge bomber.

Angriberen kom til Hammarby fra Molde i 2017, inden han kom til Odd. Nu lader det til, at han laver et skandinavisk hattrick og tager Danmark med på CV'et.

Søndag solgte OB angriberen Nicklas Helenius til AGF, mens man også har jagtet en afløser for Rasmus Festersen, der stoppede karrieren efter sidste sæson.

